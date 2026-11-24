ソフトバンクグループの個人向け社債(税引前利率4.75%)が完売するなど金利上昇に伴って「社債」に個人投資家の注目が集まっている。高利回りの社債だが、どのようなリスクがあるのか。また、AIブームの反動で揺れる社債市場のリアルとは。債券投資に詳しい金融アナリストの田渕直也氏に、わかるまで解説してもらった。
【今回わかること】
・個人向け社債が注目される理由
・企業が個人に社債を発行する背景
・利率より大事な「スプレッド」の見方
・格付けと利率の「逆転現象」はなぜ起きる?
・社債の値動きの仕組み
・株・国債・預金との使い分け など
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:38 今回のHOTワード
00:55 なぜ今、個人向け社債が注目されている?
02:54 社債が発行される背景
05:41 社債ブームは今後も続く?
06:47 社債投資のリスクは?
08:32 ソフトバンク・楽天・みずほの社債を比較
12:42 格付けと利率の「逆転現象」のワケ
13:43 4.75%のソフトバンクG社債
16:14 AIブームの反動で社債市場に異変?
17:32 GAFAMのAI投資は回収できる？
21:41 社債は途中で売ってもいい?
25:05 金利上昇の今､社債は買い？
30:31 株・国債・預金とどう使い分ける?
32:29 社債選びで見るべき3つのポイント
▼関連動画
HOTワード わかるまで解説「国債」
https://youtu.be/RBuY-ZifU-U
HOTワード わかるまで解説「政策金利」
https://youtu.be/oSPwlcECXRI?si=ZdBwR8SoFYnJqiFr
30年ぶり高水準 長期金利の行方
https://www.youtube.com/watch?v=Im3UtNnmHrU
【出演者】
田渕 直也（たぶち・なおや）
ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役
1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒業後、日本長期信用銀行に入行。海外証券子会社であるLTCB International Ltdを経て、金融市場営業部および金融開発部次長。2000年にUFJパートナーズ投信（現・三菱UFJ国際投信）に移籍した後、不動産ファンド運用会社社長、生命保険会社執行役員を歴任。現在はミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役。シグマインベストメントスクール学長。『金融と投資のための 確率・統計の基本』『教養としての「金利」』『ランダムウォークを超えて勝つための株式投資の思考法と戦略』『［新版］この１冊ですべてわかる 金融の基本』『図解でわかる ランダムウォーク＆行動ファイナンス理論のすべて』（以上、日本実業出版社）、『ファイナンス理論全史』（ダイヤモンド社）、『「不確実性」超入門』（日経ビジネス人文庫）など著書多数
森本茉菜（もりもと・まな）
フリーアナウンサー
元中海テレビ放送アナウンサー
ストックボイス「WORLD MARKETZ」に出演中
www.youtube.com/@wmz1729
【技術スタッフ等】
撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太
編集：樋口茉奈
サムネイル内写真：pixta
※動画内のデータは収録時点（2026年11月16日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------