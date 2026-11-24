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ソフトバンクグループの個人向け社債(税引前利率4.75%)が完売するなど金利上昇に伴って「社債」に個人投資家の注目が集まっている。高利回りの社債だが、どのようなリスクがあるのか。また、AIブームの反動で揺れる社債市場のリアルとは。債券投資に詳しい金融アナリストの田渕直也氏に、わかるまで解説してもらった。

【今回わかること】

・個人向け社債が注目される理由

・企業が個人に社債を発行する背景

・利率より大事な「スプレッド」の見方

・格付けと利率の「逆転現象」はなぜ起きる?

・社債の値動きの仕組み

・株・国債・預金との使い分け など

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:38 今回のHOTワード

00:55 なぜ今、個人向け社債が注目されている?

02:54 社債が発行される背景

05:41 社債ブームは今後も続く?

06:47 社債投資のリスクは?

08:32 ソフトバンク・楽天・みずほの社債を比較

12:42 格付けと利率の「逆転現象」のワケ

13:43 4.75%のソフトバンクG社債

16:14 AIブームの反動で社債市場に異変?

17:32 GAFAMのAI投資は回収できる？

21:41 社債は途中で売ってもいい?

25:05 金利上昇の今､社債は買い？

30:31 株・国債・預金とどう使い分ける?

32:29 社債選びで見るべき3つのポイント

▼関連動画

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【出演者】

田渕 直也（たぶち・なおや）

ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役

1963年生まれ。1985年一橋大学経済学部卒業後、日本長期信用銀行に入行。海外証券子会社であるLTCB International Ltdを経て、金融市場営業部および金融開発部次長。2000年にUFJパートナーズ投信（現・三菱UFJ国際投信）に移籍した後、不動産ファンド運用会社社長、生命保険会社執行役員を歴任。現在はミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役。シグマインベストメントスクール学長。『金融と投資のための 確率・統計の基本』『教養としての「金利」』『ランダムウォークを超えて勝つための株式投資の思考法と戦略』『［新版］この１冊ですべてわかる 金融の基本』『図解でわかる ランダムウォーク＆行動ファイナンス理論のすべて』（以上、日本実業出版社）、『ファイナンス理論全史』（ダイヤモンド社）、『「不確実性」超入門』（日経ビジネス人文庫）など著書多数

森本茉菜（もりもと・まな）

フリーアナウンサー

元中海テレビ放送アナウンサー

ストックボイス「WORLD MARKETZ」に出演中

www.youtube.com/@wmz1729



【技術スタッフ等】

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太

編集：樋口茉奈

サムネイル内写真：pixta





※動画内のデータは収録時点（2026年11月16日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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