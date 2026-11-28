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［Book Review 今週のラインナップ］ ・『知能爆発 AIの次に来るAGIとは何か、そして人類に何が起きるのか』 ・『世界地図と地球の時間 グリニッジ標準時と本初子午線』 ・『昭和史の道を往く』

評者・慶応大学教授 大澤博隆

AIは本当に人類を滅ぼすのか 人工汎用知能をめぐる最新議論

日々配信されてくるメールや街で目にする飲食店の看板、個人の調べ物や仕事など、AIがあらゆる場面で使われている。しかし、なぜこれほど急速に広がったのか。それは、現在のAIのコア技術が、文章・画像・音声といった処理内容にかかわらず共通の仕組みで動いており、同じ技術が別々の問題を解決する「汎用性」を持つからだ。

そして今、AI業界内部で実現可能性が取り沙汰されているのが、「AGI」だ。汎用人工知能と呼ばれるが、正確な訳は「人工汎用知能」である。従来のAI技術が、特定の課題を解決するためにしか進歩しなかったことへの反省から生まれた、人間のように汎用的な知能を人工的に作り出そうとする研究分野だ。

長らく仮想的な目標だったAGIが、AI技術進歩の延長上でついに実現するのではないかと注目されている。本書は、AGIコミュニティーでどんな議論が行われ、それが今のAI業界にどう影響しているかをまとめた本だ。