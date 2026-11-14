〈書評〉『人口崩壊 データで見る人類の過去と未来』『僕と｢先生｣』『学校では習わない人生で役に立つ数学』

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［Book Review 今週のラインナップ］ ・『人口崩壊 データで見る人類の過去と未来』 ・『僕と「先生」』 ・『学校では習わない人生で役に立つ数学 苦手だった数学が好きになる本』

評者・第一ライフ資産運用経済研究所 主席研究員 奥田宏二

少子化対策の困難の一方、 人口が多いことの良さに着目

世界の人口は増え続けている。現在約83億人、国連の推計によると2080年代半ばに約103億人に達する。イギリスの経済学者、トマス・マルサスの人口論以来、人口増加は懸念すべき事態だとの見方があった。本書は事実とデータに基づき、異議を唱える。

人口減少の利点として、環境負荷の軽減がよく挙げられるが、2人の著者は「人口規模と環境汚染の関係性は一筋縄ではいかない」と指摘する。例えば、2013年に首都・北京が深刻なスモッグに覆われた中国では、その後の10年で人口が5000万人増えた一方、大気汚染が半減したという。

類書と異なるのは、「社会保障制度存続のために人口規模を維持する必要がある」といったアプローチを取らない点だ。本書は人口が多いことが人類にとって良い理由を正面から論じる。進歩はアイデアから、アイデアは人から生まれる。人が多いほど発見は増え、技術は積み上がる。