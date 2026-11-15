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過剰にあおる台湾有事論に懸念､単純化せず冷静に歴史を見よ 『台湾有事』五十嵐隆幸氏に聞く

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『台湾有事　歴史・軍事・安定のメカニズム』の著者、目白大学外国語学部准教授の五十嵐隆幸氏（撮影：尾形文繁）

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中国が台湾に軍事侵攻する「台湾有事」について騒がれるようになった。中国は確かに侵攻準備を進めている。そうした中、台湾情勢や安全保障学を専門とする著者は、日本での議論には違和感があるという。歴史的背景を踏まえ、感情に流されず議論することの大事さを訴える。

冷静で客観的な視点を持ってほしい

──「台湾有事」は今に始まったことではないと指摘しています。

『台湾有事 歴史・軍事・安定のメカニズム』（五十嵐隆幸 著／中公新書／1320円／360ページ）書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

台湾海峡を挟んだ対立は、第2次世界大戦後に中国で起きた国共内戦と中国の分断とを直接的な起源とする。つまり、すでに80年弱続いてきた問題で、突如として問題となったわけではない。

中国が台湾侵攻の準備を進めているというのは、専門家の間では何十年も言われてきた話だ。ただし20年ほど前は、その指摘に誰も耳を傾けなかった。

2021年にアメリカで、「今後6年以内」に中国による台湾への脅威が顕在化するとの議論が出た。それが日本では「27年侵攻説」として広がり、「台湾有事」が大々的に騒がれるようになった。

しかし、急に騒がれ出して以降の有事論には過剰に危機感をあおる傾向があり、懸念している。これまで80年近く、台湾海峡で戦闘が起きても大規模な侵攻には至らず、安定が続いてきた。そうした歴史的経緯や背景が無視され、中国の脅威だけが語られている。

出版社から本書の企画をもらった際も、私自身は「近い時期に有事が起きる可能性は低い」という立場だと説明した。実は書名も当初は『台湾海峡問題』など「有事」だとあおらないものを提案していた。ただ、最終的に有事を心配する読者にこそ手に取ってほしいと考えて、『台湾有事』に決めた。

今にも中国が台湾に侵攻するかのような極端な言説に惑わされず、台湾海峡をめぐる構造や歴史を見て理解してほしい。読者には、冷静で客観的な視点を持ってほしい。

──日本の台湾有事に関する議論の問題点は何でしょうか。

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劉 彦甫 東洋経済 記者
りゅう いぇんふYenfu LIU

東洋経済編集部員・記者。台湾・中台関係を中心に国際政治やマクロ経済が専門。現在は、特集や連載の企画・編集も担当。1994年台湾台北市生まれ、客家系。長崎県立佐世保南高校、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、修士（ジャーナリズム）。日本の台湾認識・言説を研究している。日本台湾教育支援研究者ネットワーク（SNET台湾）特別研究員。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程在籍。共著に『旅して学ぶ台湾』(岩波ジュニア新書)。ピアノや旅行、映画・アニメが好き。

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