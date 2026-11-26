（左から）料理研究家の土井善晴、俳優の津田健次郎、「シャ乱Q」のはたけらが卒業（左写真撮影：梅谷秀司、中央写真：時事、右写真撮影：尾形文繁）

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明星高校（大阪）

「めいせい」高校という。大阪市の中心部・天王寺区にある中高一貫の私立男子校だ。フランスのカトリック・マリア会が設立母体で、暁星高校（東京・千代田区）などと姉妹校だ。高度な語学力の習得や異文化理解など、グローバル教育に力を入れている。

料理研究家、フードプロデューサーの土井善晴（よしはる）が、明星高校を経て芦屋大教育学部卒だ。料理研究家の父・土井勝の次男として生まれ、父親譲りの上品で優しい船場言葉で語りかける、軽妙なトークが持ち味だ。NHKの長寿番組「きょうの料理」はじめ各局の料理番組に多数出演している。さらに、料理番組を通り越して旅番組やバラエティーなどにも、タレントとして登場している。

スイス、フランスでフランス料理を学び、大阪「味吉兆」で日本料理を修業した。『一汁一菜でよいという提案』など著書も多数で、日本の家庭料理や食文化についての発信を精力的に行っている。2022年には文化庁長官表彰を受けた。

芸能分野で活躍する卒業生たち

美術では、洋画家で京都市立美大を卒業した佐々木壮六、彫刻家で大阪芸術大教授の壷井勘也が卒業生だ。

音楽では、ロックバンド「シャ乱Q」のリーダーで、ギター、ベース、作曲を担当している「はたけ」がいる。工藤静香（日本音楽高校・現品川学芸高校中退）はじめ、数多くのアーティストへの楽曲提供を行っている。