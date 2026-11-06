有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
政治・経済・投資 #フォーカス政治

減税財源より問うべき｢財政の全体像｣､高市政権の予算編成で消費税減税10兆円規模の財源はなぜ示されないのか

5分で読める 有料会員限定
10月5日、衆院本会議で所信表明演説を行う高市早苗首相。減税財源は「御心配には及びません」と述べた（写真：共同）
  • 飯尾 潤 政策研究大学院大学教授

INDEX

臨時国会が開かれている中、来年度予算の編成が進行している。高市早苗内閣の方針として、長く続いてきた概算要求のシーリング（各府省の要求額の上限）が廃止され、また補正予算に計上されてきた分を、できるだけ本予算に取り込むこととなった。これを受けて、各府省の概算要求額は昨年度から大幅に増加しており、査定結果がどのようになるのか興味深い。

シーリングが前提の下では、その範囲内に収まるよう府省内の調整を済ませて予算要求をすれば、財務省による査定は抜本的なものにはならない。義務的経費を積み上げ、それ以外の予算をバランスよく配してあれば、新規予算が少しつく形で決着せざるをえないからである。そして要求側が新規項目に力を集中すれば、出入りはあるとしても査定結果は見えている。逆に上限がなくなれば、査定は実質化する。

いま永田町で何が起きているのか？ 「政界の争点」を活写する週刊東洋経済のリレー連載。【金曜日更新】

予算査定が実質化するといえば、「財務省嫌い」といわれている高市首相の下で、かえって財務省の力が増すのではと思われがちであるが、そうでもない。高市首相が関心のある分野に積極的に予算を配分すると、消費税減税や防衛費増など予算を圧迫する大きな項目があるので、収支を合わせるため財務省は血眼になって財源探しをするだけである。

示されない約10兆円の財源

財源といえば、消費税減税の財源が、国会論戦で取り上げられる。高市首相は10月5日の所信表明演説で、減税財源について「特例公債に頼らずに確保する」という方針の下「御心配には及びません」と断言した。だが、消費税のうち食料品の軽減税率を8％から1％に引き下げる2年間の減税と給付で約10兆円に上る具体的な財源を、首相は示していない。そのうち予算編成結果によってわかるともいえるが、それでよいのか。

フォーカス政治
548 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

飯尾 潤 政策研究大学院大学教授
いいお・じゅんJun Iio

1962年生まれ。1992年東京大学大学院修了。博士（法学）。埼玉大学助教授などを経て2000年から現職。専門は政治学、現代日本政治論。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

人口減でも伸ばす！日用品3社の新戦略 特集 4記事
注目キーワード
#旅･趣味（鉄道） #自動車トレンド #小説