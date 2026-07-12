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ビジネス #マネジメント 再設計のススメ

〈マネジメント 再設計のススメ③〉AIで生まれた時間の"自然消滅"を防げ！新たな価値を生む｢2つのアプローチ｣

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AIで生み出された時間を新しい価値に生み出すには業務プロセスの組み替えが必要だ
  • 藤田 理孝 リンクアンドモチベーション プロダクトマネジャー

INDEX

AIによる現場のリアルな変化と対応策を描く本連載。前回の「管理職の仕事の6割が消える？AI発展の先に残る仕事は『判断のルールブックの言語化』だ」では、管理職の役割が「判断する人」から「判断基準を作る人」へと移ることを示した。

では、役割に沿って行動を変えることで成果は高まるのだろうか。

実際、業務効率化の話題は多いが、事業成果が大きく向上した話は一部からしか聞かれない。AIによって生まれた時間は、何に使われているのだろうか。

浮いた時間は、自然と消える

効率化と成果の間の大きなギャップがあることは、データでも示されている。マッキンゼー・アンド・カンパニーの2025年調査では、少なくとも1業務でAIを定期的に利用している企業は88%に達する一方、利益にインパクトが出ていると感じている企業は39%にとどまる。利益に5%以上のインパクトが出た企業は、6%のみだ。ボストン・コンサルティング・グループの調査でも、AIで個人の生産性は向上するものの、組織レベルの成果に反映されているのはその一部にすぎないと指摘している。

現状、AIで効率化できたとしても、成果の総量は変化していないのだ。ただし、こういった問題は、AIによって初めて表れたものではない。

「仕事は、それに当てられた時間を満たすまで膨張する」

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マネジメント 再設計のススメ
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藤田 理孝 リンクアンドモチベーション プロダクトマネジャー
ふじた まさたかMasataka Fujita

東京大学経済学部卒業後、リンクアンドモチベーションに入社。ベンチャー企業〜大手企業まで幅広く顧客の組織変革を推進するコンサルタントに従事。2021年にプロダクトマネジャーに転向し、クラウド事業全体の戦略策定・開発を推進。現在はAIを用いた組織変革・マネジメント支援事業の立ち上げも管掌。

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