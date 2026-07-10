有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/11号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資 #グローバルアイ

国民に広がる〈ブレグジットへの幻滅〉が労働党新首相の最強カードだ…｢止まらないイギリス首相の交代｣を止める方法

6分で読める 有料会員限定
2026年6月、ロンドンの国会議事堂近くで反ブレグジット運動家がEUの旗と「再加盟」の看板を掲げて集まった（写真：ブルームバーグ）

INDEX

イギリスの与党・労働党は近く、不人気なキア・スターマー首相に代わる新たな党首を選ぶ予定となっている。

チェコ・プラハに本拠を置く国際的NPO「プロジェクト・シンジケート」は多くの有力者の論評・分析を配信しています。「グローバルアイ」では、主に同シンジケートのコラムの中から厳選して翻訳・配信しています

しかし、この首相交代は政治・経済復活への希望を抱かせるものにはなっていない。イギリスのメディアだけでなく、より重要な世界の金融市場でも、失敗したスターマー政権に修正を加えても事態は悪くなるだけ、という見立てが基本路線になっている。

それでも、この見立てが間違っていると考えられる理由は十分にある。

まず、次の首相候補の全員が、経済成長は財政余力のためだけでなく、労働党が政治的に生き残るための必須条件であることをはっきりと認識するようになっている。そして、これらの候補者の全員が（大っぴらには認めなくても）労働党が経済のテコ入れに失敗した原因を理解している。2024年の総選挙でスターマーの労働党が掲げた公約が足かせとなったのだ。

スターマー政権が掲げたばかげた2つの選挙公約

スターマーは、保守党政権の14年にわたる失政でダメになった経済を一変させると約束したものの、保守党による最も重大なマクロ経済政策を放棄しなかった。具体的にはスターマーの選挙公約には、イギリスの経済を浮揚させるチャンスを自ら台無しにする、2つのばかげた選挙公約が含まれていた。

グローバルアイ
869 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

アナトール・カレツキー ギャブカル・ドラゴノミクス共同会長兼チーフエコノミスト
Anatole Kaletsky

英フィナンシャル・タイムズ、エコノミストなどの記者・コラムニストを経て香港拠点の調査会社ギャブカル創設。著書に『資本主義4.0』。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

銀行動乱 特集 10記事
注目キーワード
#コロナウイルス #外食 #メンタルヘルス