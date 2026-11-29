政治・経済・投資 【深刻バトル】オープンAIvs.アップル､機密情報の不正利用や雇用慣行を巡って訴訟合戦 3分で読める 公開日時：2026/11/29 10:46 会員登録で読める （写真：ロイター） ロイター 1/1 PAGES 米オープンAIは27日、米アップルが営業秘密を盗用したほか、将来のオープンAI製デバイスの開発に関連してハードウエア部品サプライヤーがオープンAIと協業するのを妨げているとして、カリフォルニア州の連邦地裁に反訴した。 アップルはオープンAIが自社技術へのアクセスを得るため従業員を引き抜いたとしてすでに提訴しており、AI（人工知能）製品開発競争の激化を背景に両社の対立が深まっている。 この記事は会員限定です 残り 853文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連キーワード #事件･裁判 #生成AI #GAFAM 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢過去最高の受験者数｣と書いたら検定事業の売り上げが急増→受験者殺到で企業が劇的に変わった "PR表現"の考え方 半導体設計のアームはライセンス収入5割増 AI需要は｢まったく減速していない｣ 自社チップ売上見通し最大20億ドルへ ｢戦略17分野｣への投資より､給料を上げたほうが日本は豊かになる､｢知日派ジャーナリスト｣が語る経済復活の処方箋 秀長は"正室だけを愛した"と思いきや…ひとりだけいた《側室の存在》と2人の間の娘のその後 ｢夫がゲームに夢中なら…｣ 喜界島へ嫁いだオタク妻が､孤独の果てに"ドハマり"した意外なモノ 多趣味夫婦の最適距離感 人口わずか110人の小さな村が､なぜ｢羨望の高級住宅地｣に？田園調布の隣･尾山台を歩いてわかった"意外なルーツ" ロイター この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0