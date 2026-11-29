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米オープンAIは27日、米アップルが営業秘密を盗用したほか、将来のオープンAI製デバイスの開発に関連してハードウエア部品サプライヤーがオープンAIと協業するのを妨げているとして、カリフォルニア州の連邦地裁に反訴した。

アップルはオープンAIが自社技術へのアクセスを得るため従業員を引き抜いたとしてすでに提訴しており、AI（人工知能）製品開発競争の激化を背景に両社の対立が深まっている。