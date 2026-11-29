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世の中には、食べていけない仕事というのがある。通常、食べるために仕事をするのが基本なので、食べていけない仕事というのは、その基本を満たしていないわけだが、じつはたくさんある。

かく言う私が属する出版界も衰退著しく、本の執筆を依頼してきた編集者さんから「お仕事は何をされているんですか？」と聞かれてびっくりし、「えっ？ 本を書くことですけど？」と答えたら、「専業なんですか？ すごいですね！」と感心されたことがある。専業だと感心されてしまうとは、なんて心細い仕事だろう。

「食べていけない仕事なんてやめたほうがいい」という意見もあるだろうが、本当にみんながやめてしまったら、世の中が困ったことになる。たとえば、患者が医者に「お仕事は何をされているんですか？」と聞くことは今はないが、病院経営もどんどん苦しくなっている。兼業の医者なんて嫌だし、廃業されても困る。介護や福祉関係もそうだし、美術館や博物館や図書館も苦しい状況だ。

そもそも利潤を追求する仕事ではなく、金銭的に言えば赤字になるのが当然の仕事なのだ。それが「食っていけるの？」と揶揄されるようになってしまったら、儲かる仕事しかやる人がいなくなってしまったら、いったいどうなってしまうのか。