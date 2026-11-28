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1971年8月27日。蔵相の水田三喜男はニクソンショックへの対策として変動相場制への移行を宣言した。すると翌日、朝日新聞が夕刊1面トップで「政府、デノミ実施へ」と報じた。

〈政府は28日から円が変動相場制に移行したのに伴い、新平価決定と同時に現行通貨の呼称単位を百分の一に切り下げるデノミネーションの実施を予告する段取りで準備を始めた。実施時期は（昭和）48年1月1日か4月1日が有力視されている〉

確かに、水田らは変動相場制移行と同時にデノミ宣言を検討していたが、土壇場で首相の佐藤栄作に覆された。それなのに、なぜこんな話になるのか……。

大臣声明文に墨塗り？ 2トップの意欲衰えず

長く水田の番記者を務めた毎日新聞の鈴木健二は、『水田三喜男伝 寒椿』で、27日夜の水田の記者会見についてこう書いている。

〈記者会見室の席はいっぱいで、大臣の座っている後ろにまで椅子が並べられていた。……各社とも倍以上の記者を送り込んできたからだ。水田のすぐ背後に座った記者からは、水田の読み上げる声明文の文書が丸見えだった。それは記者団に配られたのとはちょっと違って、最後の2行に黒々と墨が入っていた。……記者団に配るプリントは差し替えたが、水田の手元の文書は水田がいろいろと書き込んでいたので、取り換えずに2行だけ墨で消したのだった〉