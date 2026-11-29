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日本の生産性は向上している一方で、実質賃金は1990年代半ば以降、30年間も停滞している。物価高や円安でますます家計が圧迫される中、日本人が労働に見合った賃金を得るにはどうしたらいいのか。

日本はつねに「移行の途中」にある

──長く日本の研究をしています。

先日、妻との35回目の結婚記念日を迎えたが、日本との付き合いはそれより長い50年に上る。結婚生活と同様に、いい日もあれば、そうでない日もある。

私が魅了されるのは、日本がつねに「移行の途中」にあるからだ。19世紀を舞台にした小説が好きだが、それは社会が大きな転換を経験する話が多いから。「日本には何も起きない」という人もいるが、そう見えるときも、実は綱引きのごとく両側に引っ張られているような状態が続いている。それが突然、どちらかの方向に動く。日本の歴史はまるで連続ドラマのように上がったり下がったりして劇的だ。

一方で、日本には失望もしている。本来なら日本は今よりも豊かであるはずだからだ。現状からそれほど大きく変わらなくても、もっと豊かになれるポテンシャルがあるので、もどかしく感じる。

が、最近若い人たちに会う中で、彼らが意欲的で、未来に対してワクワクしていることがわかった。日本の人々が政治的な意思さえ持てば課題を解決できる。日本の問題は、社会の分断が深刻化しているアメリカより解決しやすい。

──本書は誰に向けたものですか。

客観的な分析に基づいて書いたが、目的は政策を変えることだ。不思議なことに、日本は新しい首相が誕生するたびにおとぎ話のような策を示し、実現するはずのない約束をする傾向がある。