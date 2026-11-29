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最初に告白しておく。私はアンチ巨人である。
「だから、こういう原稿を書くんだろ！」と怒られることは承知している。ただ、あとでバレるより、先に告白しておいた方がいい。
つうか、本物のアンチ巨人は、「弱い巨人」を望んでいない。常に他チームを圧倒する「強い巨人」でいてほしい。だからこそ、応援する球団が巨人に勝った時の喜びがあるのだ。
というわけで、この原稿はアンチ巨人の視点で書かれているが、巨人ファンも心で頷（うなず）く（はずだ）。
で、このオフのドラフト1位の強行指名を巡る動きは、「昭和の巨人軍復活」という企図がある。
1つの巧妙なシナリオの下に遂行されている。
知らない人のために、一から説明したい。
主役は横浜高投手の織田翔希だ。今夏の甲子園で史上最速の156キロを投げ、ドラフトで最大の目玉となる存在だった。
ところが、ドラフト直前にして「アメリカ挑戦」を発表する。つまり日本のプロ野球には行かず、メジャー（か米大学）を目指す。
その直後から、球界関係者やマスコミの間で、「強行指名するチームが出てくるのではないか」という疑念が渦巻いていた。
根底には、ルール上、強行指名が可能なことがある。混乱を避けるため、多くの野球解説者が、「アメリカ挑戦を表明した選手はドラフト指名から外すルールにすべきだ」と指摘していた。
これまでも、メジャー志望の選手を強行指名してきた過去がある。
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