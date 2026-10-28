【人手不足倒産】5年連続で増加し、過去最多の240件に／なぜ今、人手不足倒産が増えているのか／倒産を事前に見抜くことはできる？／ゾンビ企業とは

1/1 PAGES

東京商工リサーチの発表によると、2026年度上半期（4-9月）の“人手不足倒産”は、240件（前年同期比17.0％増）と過去最多を記録。5年連続で前年同期を上回った。

“人手不足倒産”とは何か。なぜ今増えているのか。倒産する企業は今後も増えるのか。東洋経済の田島記者に解説してもらう。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始&本日のテーマ

00:32 「人手不足倒産」とは何か

02:29 なぜ今増えているのか

06:28 倒産の支援策は

08:45 倒産は今後も増えるのか

09:13 「人手不足倒産」が原因ではない倒産も

13:47 ゾンビ企業とは

16:34 今後の見通し

【出演者】

田島 靖久（たじま・やすひさ）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/4251

中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済 動画担当デスク

撮影：革新スタジオ（岡崎 司）、長谷川友美

編集：秋葉俊祐

サムネ内写真撮影：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年10月23日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------