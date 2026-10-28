【人手不足倒産】5年連続で増加し、過去最多の240件に／なぜ今、人手不足倒産が増えているのか／倒産を事前に見抜くことはできる？／ゾンビ企業とは

東京商工リサーチの発表によると、2026年度上半期（4-9月）の“人手不足倒産”は、240件（前年同期比17.0％増）と過去最多を記録。5年連続で前年同期を上回った。
“人手不足倒産”とは何か。なぜ今増えているのか。倒産する企業は今後も増えるのか。東洋経済の田島記者に解説してもらう。
【タイムテーブル】
00:00 本編開始&本日のテーマ
00:32 「人手不足倒産」とは何か
02:29 なぜ今増えているのか
06:28 倒産の支援策は
08:45 倒産は今後も増えるのか
09:13 「人手不足倒産」が原因ではない倒産も
13:47 ゾンビ企業とは
16:34 今後の見通し
【出演者】
田島 靖久（たじま・やすひさ）
東洋経済 記者
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中山 一貴（なかやま・かずき）
東洋経済 動画担当デスク
撮影：革新スタジオ（岡崎 司）、長谷川友美
編集：秋葉俊祐
サムネ内写真撮影：PIXTA
※動画内のデータは収録時点（2026年10月23日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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