〈現地ルポ〉NTTがAIブーム震源地に新設した｢AI開発拠点｣の正体…"GAFAM出身エリートたちの異色集団"の全貌

シリコンバレーのど真ん中にある新会社
オープンAI、アンソロピック、グーグル、エヌビディア――。米西海岸の大都市サンフランシスコから南方に延びる一帯にかけて、世界のAIブームの中心にいるビッグ・テックの本社やAIスタートアップが集積する。世界的なハイテク産業の聖地、シリコンバレーだ。
9月下旬の朝、サンフランシスコ中心部をバスで出発し、ビッグ・テックの通勤バスが行き交うハイウェイ101号線を南へ進むこと約1時間。名門スタンフォード大学からほど近いパロアルト地区のビジネスパークの一角に、日本では馴染みのあるNTTグループのロゴを掲げた建物が出現した。
内部に足を踏み入れると、インテリアショップのような開放的な空間に、パソコンがずらりと並ぶ真新しいオフィスが広がる。ホワイトボードには、複雑なコードや数式のようなものが無造作に書きこまれていた。ラフな格好のエンジニアが一人、また一人と出社し、熱心に議論を交わす。シリコンバレーのど真ん中にあるこの会社こそ、NTTグループが設立したばかりのAIVistaだ。
シリコンバレーには、現地の情報収集などを目的とする「アンテナ拠点」を構える日本企業も少なくないとされる。NTTデータG自身も以前から、現地スタートアップとの連携を模索する拠点を設けている。
しかし、AIVistaはそうした存在とは一線を画す。単に最新技術やスタートアップの動向を追うのではなく、自らAIソリューション基盤を開発し、事業として世界に展開することを目的とする、れっきとしたNTTグループの実働部隊だからだ。
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