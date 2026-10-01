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〈BTS･V売れ〉英スマホベンチャー｢ナッシング｣がBTS･Vを起用した思惑､メジャーブランドへの転身なるか

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Vを起用した「Headphone（1）Pro」などのキャンペーンを展開（写真：Nothing）

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9月30日午後1時半――。東京・原宿の「ラフォーレ原宿」前には、200メートルはあろうかという行列ができていた。あまりの長さに外国人観光客が写真を撮ったり、何の列かと聞くほど。そして午後2時からの予定を20分前倒しして配られたのは「号外」だった。

仕掛けたのは、スマートフォンなどデジタル製品を手掛けるイギリスの新興メーカー・Nothing（ナッシング）。韓国のアーティストBTSのメンバーであるVを、新たなグローバルアンバサダーに迎えたというチラシを「号外」として配った。ナッシングはこれに併せてヘッドホン「Headphone（1）Pro」（6万4800円）も投入し、Vを起用した映像などの大々的なキャンペーンを開始した。

「Headphone（1）Pro」を着用したVは、複数ブランドのアンバサダーを兼務する（写真：Nothing）

この日、都内4カ所で号外は配布されたが、「入手した方がSNSに投稿するなど、すごい勢いで拡散された」と、ナッシングの日本事業を率いる黒住吉郎氏は語る。そして「新たなアンバサダー発表から、ナッシングのサイトのトラフィックも上がった」と言う。

東京・原宿の「ラフォーレ原宿」の前には長蛇の列ができ号外が配布された（写真：編集部撮影）

「知る人ぞ知る」ブランド

すでにVはフランスのラグジュアリーブランド「セリーヌ」やアメリカのスポーツウェア「チャンピオン」、アメリカの飲料メーカー、コカ・コーラ、韓国の焼酎ブランド「チャミスル」、日本のAiロボティクスが展開するスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」など、世界各国のさまざまなブランドのアンバサダーに就いている。

アンバサダー依頼が殺到するVの効果は、実際に凄まじい。例えば、YunthではCM動画が瞬く間に世界中で拡散されたほか、インスタグラムのフォロワー数も1カ月で約2.5倍に拡大した。

ファッションメディアのノーマナーズ・マガジンによると、8月10日にVをグローバルアンバサダーに起用すると発表したチャンピオンでは、発表から48時間で630万ドル（約10億円）のメディアインパクト価値（MIV、メディア露出効果を金額的に換算し、数値化したもの）があったとしている。

ちなみにこれは、ファッションショー期間中の平均的セレブのMIVの数十倍とみられる。

Vを起用した広告では、商品よりもVを前面に出すという共通点がある（写真：Nothing）

今回、Vをアンバサダーに起用したナッシングは、ガジェット界では「知る人ぞ知る」ブランドだ。中国出身のカール・ペイ氏が2020年にイギリスで立ち上げた同ブランドは、経営機能をロンドンに置く一方で、R&D（研究開発）と生産は中国・深圳を拠点としている。現在、37カ国でスマホやヘッドホンなどを展開し、累計販売台数は800万台に上る。25年の売上高は前年から2倍、設立以来の累計売上高は10億ドル超に達している。

記事の続きでは、iPhoneと比べたナッシングの競争力や、若者層を中心に支持を集めるマーケティング戦略や独自の株主構成、ビジネスの転換期を迎える中でのVのアンバサダー起用の狙いなどについてお読みいただけます。

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倉沢 美左 東洋経済 編集委員
くらさわ みさMisa Kurasawa

米ニューヨーク大学ジャーナリズム学部／経済学部卒。東洋経済新報社ニューヨーク支局を経て、日本経済新聞社米州総局（ニューヨーク）の記者としてハイテク企業を中心に取材。帰国後、2006年に東洋経済新報社入社。メディア、食品、電力企業などを担当後、週刊東洋経済編集部→東洋経済オンライン編集部で副編集長、編集委員。25年4月から報道部で電機やAI業界を担当。夢は古着屋。気がつくと食事のことを考えている。

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