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ビジネス #アサヒ 再始動

〈PBR1倍割れ〉時価総額でキリンに迫られるアサヒ…自己株買い延期の重圧と､東アフリカ｢4650億円買収｣の逆襲シナリオ

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アサヒGHDの勝木社長
サイバー被害後初めてとなる決算会見で、勝木社長は被害の影響額などについて説明した（撮影：梅谷秀司）

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看板ブランドの「アサヒ スーパードライ」が、海を越えてかつてないほど売れている。それなのに、なぜアサヒの株価は上がらないのか──。その疑問の裏には、アサヒグループホールディングス（GHD）が直面する強烈な「光」と「影」がある。

国内市場が人口減少やサイバー攻撃被害の余波で苦戦を強いられる中、同社の海外事業は好調そのものだ。海外事業はいまやグループ全体の利益の約7割を稼ぎ出す柱へと成長した。プレミアム化を進めるグローバルブランドの「Asahi Super Dry」の販売数量は、2025年実績で約2000万ケースとなり、26年上半期では、前年同期比31％増という大躍進を遂げ、着実に成長軌道に乗っている。

同社は「スーパードライ」とイタリア発祥の「ペローニ」の2大ブランドに投資を集中させるプレミアム化戦略で、世界市場を席巻しようとしている。だが、株式市場の視線はどこか冷ややかだ。

かつて2000円台で推移していた株価は1500円前後の水準にとどまり、PBR（株価純資産倍率）は解散価値を下回る0.8倍程度で低迷が続いている。対照的に、ヘルスサイエンス領域などへ事業の「多角化」を進めて、市場から安定的な評価を獲得している競合のキリンホールディングス（HD）が、時価総額でアサヒの背中を猛烈な勢いで追っているのが現状だ。

「酒類事業への集中」という一本槍で挑むアサヒは、このままキリンに逆転を許してしまうのか。本記事では、アサヒの株価低迷を招いている「4つの理由」や巨額買収による財務の重圧、ヨーロッパ市場での誤算といった課題を深掘りするとともに、次なる新天地・東アフリカへの巨額投資が描く逆襲のシナリオについて解説します。

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アサヒ 再始動
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生田 隆之介 東洋経済 記者
いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta

食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。

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