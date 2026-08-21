有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/29・9月5日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗

三井不動産の街づくりで｢経年優化するマンション｣…次々と大型案件を獲得していく仕組みとは

4分で読める 有料会員限定
柏の葉スマートシティ
ららぽーと周辺にマンションが並ぶ柏の葉スマートシティ（写真：編集部撮影）

INDEX

千葉県柏市にかつて柏ゴルフ倶楽部というゴルフクラブがあった。1961年に開業したが、つくばエクスプレス（TX）の整備計画が持ち上がったため、2001年に幕を下ろした。周辺一帯は、今「柏の葉スマートシティ」と呼ばれている。「ららぽーと」やタワーマンション、研究拠点が集まり、開発面積は約273万㎡、東京ドーム約63個分だ。千葉県、東京大学、千葉大学などと連携して一からの街づくりに挑んだのが三井不動産だ。

住まいと暮らしの基盤を面で整える

東京・秋葉原から約30分の柏の葉キャンパス駅前では、43階建ての免震タワマン「パークタワー柏の葉キャンパス」の建設が27年7月の竣工に向けて進み、第1期224戸は即日完売した。周辺には商業施設や飲食店街、病院、インターナショナルスクールがあり、暮らしと子育ての大半がこの街で完結する。

08年の「パークシティ柏の葉キャンパス一番街」竣工時には、駅前の大型商業施設はららぽーとくらいしかなかった。しかし、ショップやオフィスなどを擁する「ゲートスクエア」が14年に開業したことなどで街は厚みを増し、住民は資産・生活面の価値向上を享受している。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗
31 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

大塚 隆史 東洋経済 記者
おおつか たかふみTakafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

AI・半導体 需要爆発 特集 5記事
注目キーワード
#広告 #投資 #カフェ