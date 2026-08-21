三井不動産の街づくりで｢経年優化するマンション｣…次々と大型案件を獲得していく仕組みとは

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INDEX 住まいと暮らしの基盤を面で整える

ネットワークが強み

千葉県柏市にかつて柏ゴルフ倶楽部というゴルフクラブがあった。1961年に開業したが、つくばエクスプレス（TX）の整備計画が持ち上がったため、2001年に幕を下ろした。周辺一帯は、今「柏の葉スマートシティ」と呼ばれている。「ららぽーと」やタワーマンション、研究拠点が集まり、開発面積は約273万㎡、東京ドーム約63個分だ。千葉県、東京大学、千葉大学などと連携して一からの街づくりに挑んだのが三井不動産だ。

住まいと暮らしの基盤を面で整える

東京・秋葉原から約30分の柏の葉キャンパス駅前では、43階建ての免震タワマン「パークタワー柏の葉キャンパス」の建設が27年7月の竣工に向けて進み、第1期224戸は即日完売した。周辺には商業施設や飲食店街、病院、インターナショナルスクールがあり、暮らしと子育ての大半がこの街で完結する。

08年の「パークシティ柏の葉キャンパス一番街」竣工時には、駅前の大型商業施設はららぽーとくらいしかなかった。しかし、ショップやオフィスなどを擁する「ゲートスクエア」が14年に開業したことなどで街は厚みを増し、住民は資産・生活面の価値向上を享受している。