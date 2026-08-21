〈独自〉大手マンションデベロッパー7社は10年間でどこにマンションを建ててきたのか､その｢勢力図｣を公開

1/1 PAGES

下図は「メジャー7」が過去10年間、どのエリアにマンション（100戸未満は割愛）を供給してきたか、東京カンテイのデータを基に戸数を模式化した「勢力図」だ。大手JV物件は7社のいずれかが参画している物件を拾っている。