ビジネス #マンション大異変 爆騰で進む優勝劣敗 前の記事 次の記事 〈独自〉大手マンションデベロッパー7社は10年間でどこにマンションを建ててきたのか､その｢勢力図｣を公開 1分で読める 公開日時：2026/08/21 17:02 有料会員限定 メジャー7の過去10年間の首都圏マンション戸数を模式化 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES 下図は「メジャー7」が過去10年間、どのエリアにマンション（100戸未満は割愛）を供給してきたか、東京カンテイのデータを基に戸数を模式化した「勢力図」だ。大手JV物件は7社のいずれかが参画している物件を拾っている。 この記事は有料会員限定です 残り 390文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #街・住まい #首都圏 #再開発 関連業界 #建設 #不動産 #マンション 関連企業 #野村不動産 #三井不動産 #住友不動産 #三菱地所 #大京 #東急不動産 #東京建物 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます マンション大異変 爆騰で進む優勝劣敗 2026/08/21 更新 31 記事 フォロー 前の記事 三井不動産の街づくりで｢経年優化するマンション｣…次々と大型案件を獲得していく仕組みとは 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 東京建物｢ブリリア｣は供給戸数追わず一等地に集中…都内は｢1戸25億円｣の高額物件､関西や九州には伸びしろも ｢1億円超はとても買えない…｣｢でも郊外は資産価値下落が怖い｣首都圏マンション"資産価値が落ちにくい街"の条件 四半世紀で変わり果てた｢億ション｣の姿…1億円で買えるのは｢港区･102㎡｣→｢23区外･66㎡｣に ｢新宿駅30分以内｣中古マンション価格相場が安い駅ランキング 一人暮らし向け､二人暮らし･ファミリー向け､1位は？ 資産性の高い新築マンションランキング〈首都圏〉港区･中央区のタワマンが席巻､池袋･船橋も食い込む ｢タワマン節税は終わった｣は嘘？《岡山で3.6億円が即完売》の衝撃…地方の富裕層が｢豪邸戸建てよりタワマン｣選ぶワケ 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 もり そういちろうSoichiro Mori 1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0