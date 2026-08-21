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ビジネス #マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗

〈独自〉大手マンションデベロッパー7社は10年間でどこにマンションを建ててきたのか､その｢勢力図｣を公開

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メジャー7 10年間の首都圏マンション戸数の図解
メジャー7の過去10年間の首都圏マンション戸数を模式化

下図は「メジャー7」が過去10年間、どのエリアにマンション（100戸未満は割愛）を供給してきたか、東京カンテイのデータを基に戸数を模式化した「勢力図」だ。大手JV物件は7社のいずれかが参画している物件を拾っている。

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マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗
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森 創一郎 東洋経済 記者
もり そういちろうSoichiro Mori

1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。

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