元オリンピック選手に全資産を開示させ､保有株式まで売却させて奪い取る国際詐欺グループの手練手管〈再配信〉

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INDEX 元金を増やすよう求めてくる

違和感を覚え始めた

元オリンピック選手の中村恒一さん（60代、仮名）がSNSで知り合った「酒井清子」なる人物は、哀しい過去を背負っていると明かした。そんな彼女を物心両面で支えてきたのが、叔父で金融の専門家だと名乗る「許成剛」だ。

清子に恋愛感情を抱いていた中村さんは、彼女が強く信頼する許の指導の下で外国為替投資に踏み込んでゆく。

インタビューの第3回は、中村さんに投資を指南した許が、「元本を増やせばもっと稼げる」と保有株式の売却をけしかけ、あげく資金をだまし取ってしまう手練手管を紹介する。

――「酒井清子」の叔父で、金融の専門家でもあるという「許成剛」の指導の下、外国為替取引の投資を進めていくことになりました。

金融の専門家であるだけでなく、清子を物心ともに支えてきた許先生のことを私は信頼しきっていた。LINEのやりとりからも、当初は高潔な人物のように映っていた。

こうして許先生による投資の指導がスタートした。チャート図のスクリーンショットを見ながら、許先生が操作の仕方を指南してゆく流れだ。

私は許先生の導きに従う形で操作を進めた。間違えるたびに先生が「この画面だ」とスクリーンショットを送ってくる。間違えば訂正され、迷えば正解が提示される。この繰り返しで、私は許先生から「見守られている」という感覚を強めていった。