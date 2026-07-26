98％は死ぬ？ でも､まだ生きてます…末期食道がんの宣告を受けたのに､1年を経てなお日常生活を送る奇跡

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「金田さん、がん、どうなったんですか？」

ここの所、会う人からそう聞かれることが多くなった。

気になるのも当然だ。

昨年4月、食道がんステージ4bと診断され、このコラムでも報告した。実際、がんは遠隔まで飛び、4カ所で再発していた。

手術も放射線治療もできなかった。そこで、2週間に1回、クスリの投与を続けている。

だからして、1年が過ぎたことで、「まだ死んでないのか？」とか、「生きていたとしても、体調がかなり悪化しているよね」と思うのは当然だ。

その推測は間違っていない。

なんせ、データによると、私の病状まで進んだ場合、今のクスリを投与しても、平均生存期間は13.7カ月。つまり、今年5月でご臨終となるのが普通なのである。ちなみに、今年9月までに亡くなる確率は98％近くに上る。

この数値は、私が適当に引っ張ってきた代物（しろもの）ではない。日本食道学会の「診療ガイドライン」に記載されている臨床データだ。これは医療界の「マニュアル」であり、全国の医師ががん治療の基本として参照している。

ということは、国立がん研究センターが「ステージ4bの末期がん」と診断し、学会が「98％近い確率で亡くなる」という客観データを示しているのだから、「死んでいるか、かなり悪化しているだろう」と想像するのは、医学的にも的確な推測と言える。

で、実際はどうなのか。