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NYタイムズ記者に連邦検察が召喚状を発付､大統領専用機の報道巡りメディアと政府の対立が再燃

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（写真：ブルームバーグ）

米連邦検察当局はカタールから贈与されたエアフォースワン（大統領専用機）に関する2本の記事を巡り､米紙ニューヨーク･タイムズ（NYT）の記者4人に対し10日夜､情報源の開示を求める召喚状を出した。同紙が明らかにした。

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