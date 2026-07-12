政治・経済・投資 NYタイムズ記者に連邦検察が召喚状を発付､大統領専用機の報道巡りメディアと政府の対立が再燃 3分で読める 公開日時：2026/07/12 15:00 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米連邦検察当局はカタールから贈与されたエアフォースワン（大統領専用機）に関する2本の記事を巡り､米紙ニューヨーク･タイムズ（NYT）の記者4人に対し10日夜､情報源の開示を求める召喚状を出した。同紙が明らかにした。 この記事は有料会員限定です 残り 933文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #アメリカ #事件･裁判 #安全保障 関連業界 #グローバルメディア #防衛 #新聞社 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢エプスタイン事件｣解明のカギを握る…1冊の黒い手帳が思い起こさせる､松本清張が描いた《昭和の傑作サスペンス》 パウエル議長のFRB残留説が勢い増している理由 アメリカFRB人事の不透明感と｢トランプの影｣。ケビン･ウォーシュを次期議長に指名したが… ｢台湾にいると日本のことを考え続けさせられる｣…日本の植民地だと知らなかった俳優･岩澤侑生子が見た台湾演劇の熱量 ｢江戸随一の私娼街として繁栄｣→｢東大開設で学生が勉強せず遊郭が移転｣…大手町から3駅なのに｢歴史が残る街｣の背景 ｢バブル期に地上げ｣もタワマンや高層ビルはない…文京区なのに｢細い路地に低層住宅が密集する街｣の知られざる実態 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0