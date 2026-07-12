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AIが生む富を誰が受け取るのか――税による再分配か資本共有か､アメリカで動き出すAI時代の新たな分配構想

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AIが生み出す経済的な果実が、アメリカの財政や再分配のあり方を大きく変えるかもしれない（写真：Kevin Carter／Getty Images）
  • 安井 明彦 みずほ総合研究所調査部シニアプリンシパル

AI（人工知能）ブームに沸くアメリカで、税制の見直しが論点になってきた。今の税制では、AIの急速な普及に耐えられない可能性があるからだ。

カギを握るのは、AIが雇用に与える影響だ。仮に大量の雇用がAIに置き換えられるようだと、米国財政には歳出拡大と歳入減少の圧力が同時にかかりかねない。

アメリカの心臓部で何が起きているのか。専門家が「ワシントンの深層」を分析。【隔週日曜日更新】

歳出面では、雇用減への政策対応が必要になる。生活保護など、通常の失業対策が膨らみやすくなるだけではない。リスキリングのための職業訓練など、AI時代の雇用の変化に向き合うための施策の拡充が求められそうだ。大量失業に備え、一律の給付で国民の所得を支える「ユニバーサル・ベーシック・インカム（UBI）」を提案する向きもある。

しかし、こうした施策を支える財源は心もとない。雇用とともに所得が失われるようだと、個人所得税が集めにくくなるからだ。

個人所得税は、米国政府の最大の財源である。2025年度の実績では、税収の半分強を占める。歳出に拡大圧力がかかるうえに、個人所得税が揺らぐとすれば、新しい財源の議論は避けられない。

AIに関する新たな税制の構想は、大きく2つに分けることができる。

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安井 明彦 みずほ総合研究所調査部シニアプリンシパル
やすい あきひこAkihiko Yasui

1991年富士総合研究所（現みずほ総合研究所）入社、在米日本大使館専門調査員、みずほ総合研究所ニューヨーク事務所長、同政策調査部長等を経て、現職。政策・政治を中心に、一貫してアメリカを担当。著書に『アメリカ 選択肢なき選択』（日本経済新聞出版社）などがある。

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