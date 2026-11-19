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一連のスキャンダルに揺れるエヌビディアが11月17日、2027年1月期第3四半期（8～10月）決算を発表した。

売上高は前年同期比103％増の1158億ドル（約18兆4700億円）、営業利益が同115％増の775億ドル（約12兆3600億円）、純利益が同105％増の653億ドル（約10兆4100億円）となった。いずれも過去最高で、世界で急拡大する生成AI（人工知能）需要を大きく享受した形だ。

最新決算で何が語られたのか？『米国会社四季報』の石阪編集長に解説してもらう。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始&本日のテーマ

00:35 最新決算の注目ポイント

05:15 フアンCEO辞任の余波

14:12 株価は戻るのか？

16:39 「ジェンスン・フアンプレミアム」は

20:20 「エヌビディア経済圏」の先行き

【出演者】

石阪 友貴（いしざか・ともき）

東洋経済『米国会社四季報』編集長

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中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済 動画担当デスク

撮影：革新スタジオ、昼間將太

編集：昼間將太

サムネイル内写真：getty images

※動画内のデータは収録時点（2026年11月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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