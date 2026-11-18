1/1 PAGES

11月10日にソフトバンクグループが最新決算を発表。上半期の純損益は7680億円の赤字で、アメリカのAIデータセンター向け発電設備に関する損失は5972億円だった。

また、一時は時価総額トップだったが、株価は最高値の半分に。

その理由や背景などを、ソフトバンクグループを取材する茶山記者に解説してもらう。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始&本日のテーマ

00:38 データセンター関連で6000億円の損失

10:50 中間選挙「トランプ大敗」は逆風か

15:07 オープンAIへの巨額投資は儲かる？

20:56 最高値の半分！株価注目のポイント

27:40 ソフトバンクグループ決算のトリセツ

29:08 NAV＝（保有株式）ー（純負債）

32:48 LTV＝（純負債）／（保有株式）

【出演者】

茶山 瞭（ちゃやま・りょう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/8702

中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済 動画担当デスク

撮影：革新スタジオ（岡崎 司）、田中険人

編集：田中険人

サムネ内写真撮影：風間仁一郎

VTR内写真撮影：今井康一

＃ソフトバンク

※動画内のデータは収録時点（2026年11月16日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------