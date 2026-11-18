11月10日にソフトバンクグループが最新決算を発表。上半期の純損益は7680億円の赤字で、アメリカのAIデータセンター向け発電設備に関する損失は5972億円だった。
また、一時は時価総額トップだったが、株価は最高値の半分に。
その理由や背景などを、ソフトバンクグループを取材する茶山記者に解説してもらう。
【タイムテーブル】
00:00 本編開始&本日のテーマ
00:38 データセンター関連で6000億円の損失
10:50 中間選挙「トランプ大敗」は逆風か
15:07 オープンAIへの巨額投資は儲かる？
20:56 最高値の半分！株価注目のポイント
27:40 ソフトバンクグループ決算のトリセツ
29:08 NAV＝（保有株式）ー（純負債）
32:48 LTV＝（純負債）／（保有株式）
【出演者】
茶山 瞭（ちゃやま・りょう）
東洋経済 記者
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中山 一貴（なかやま・かずき）
東洋経済 動画担当デスク
撮影：革新スタジオ（岡崎 司）、田中険人
編集：田中険人
サムネ内写真撮影：風間仁一郎
VTR内写真撮影：今井康一
＃ソフトバンク
※動画内のデータは収録時点（2026年11月16日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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