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11月17日、高市首相はマニラで開かれた首脳会合（AZEC）で「アジア版IEA」の創設を提唱し、石油備蓄が改めて注目されている。

日本は原油輸入の9割以上を中東に依存している。しかし、イラン戦争の影響で中東からの原油供給が滞り、2026年4〜6月には供給不足に陥り、石油備蓄を放出した。こうしたなか、日本の石油備蓄は現在どのような状況にあるのか。また、日本の原油輸入に占める米国産の割合は、1桁台から一時4割にまで急増した。原油の調達先が変化し、今後の原油価格はどう動くのか。日本エネルギー経済研究所・中東研究センター研究主幹の深沢幸治さんに聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:31 今回のHOTワード

00:49 日本の石油備蓄は足りている？

02:41 石油備蓄の種類

05:20 石油備蓄制度が始まったきっかけ

06:16 今、石油備蓄は何日分残っている？

09:40 石油備蓄の国際比較

10:23 備蓄放出で暮らしへの影響は？

11:22 なぜガソリンは安くならない？

14:20 軽油不足はなぜ起きた？

15:03 原油価格の見通しは？

17:27 代替エネルギーで石油備蓄は変わる？



【出演者】

深沢 幸治（ふかざわ・こうじ）

中東研究センター 研究主幹

専門分野：GCC諸国のエネルギー情勢、OPECおよび国際石油市場動向

氏田朋子（フリーアナウンサー）

2007年〜2014年 CBCテレビアナウンサー

2014年～ フリーアナウンサー

【技術スタッフ等】

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太

編集：佐藤正也、樋口茉奈

サムネイル内写真：pixta

＃中東情勢



※動画内のデータは収録時点（2026年11月11日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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