【資産2億円の個人投資家】億り人が教える投資の学び方／個別銘柄の選び方は？／投資レベル別のおすすめ投資本【達人に密着！本の選び方】

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資産2億円の投資の達人・東山一悟氏は本をどのように選んでいるのか。投資本を150〜200冊ほど読み、投資を学んできた東山さんの本選びに密着しました。

本は、ビジネスパーソンにとって最強ともいえる“知識の宝庫”。しかし、あまたある書籍の中から目的の一冊を探し当てるのは、容易ではありません。

本番組「達人に密着！本の選び方」では、あらゆる業界のプロフェッショナルに密着し、本屋でどのように本を選んでいるのかを探ります。

今回の動画では、「億り人の投資法を身につける本」を選んでいただきながら、個別銘柄の選び方や、投資初心者・中〜上級者へのおすすめの本など、投資家の学び方について語っていただきました。

東山さんご出演の動画：

https://www.youtube.com/watch?v=Hrb0w4YbkVE

https://www.youtube.com/watch?v=9zMp4Rj0TMI

過去の回：

https://www.youtube.com/watch?v=1PQJAiy1WIo

https://www.youtube.com/watch?v=MJHKR8sAMSQ

https://www.youtube.com/watch?v=f3B17ZRJl_8

https://www.youtube.com/watch?v=h1Mh1ef7QzY

https://www.youtube.com/watch?v=gty2OWvdLdE

https://www.youtube.com/watch?v=zRWHXw4O3QA

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:51 本日のゲスト 東山一悟さん

01:23 本選びスタート！

03:41 資産2億円までの投資遍歴

05:22 大量の投資本からどう良い本を選べば良いのか？

06:03 投資家必読のおすすめ投資本

09:33 信頼できる“著者”を見極めるには？

11:53 個別銘柄・日本株の投資で参考になる本

14:15 投資初心者におすすめの本

17:13 今の経済を知る上で重要な「金利」の本

18:45 金融機関に惑わされない！

20:58 電車で読みやすい！投資に役立つ新書・文庫

24:15 東山さんが個別銘柄の選び方

26:09 東山さん保有の個別銘柄

27:26 サラリーマンの億り人の思考・ライフスタイルがわかる本

31:16 書店で東山さんが選んだ10冊

【出演者】

東山一悟（とうやま・いちご）

1969年生まれ。1991年に大手メディアに入社。29年間の社畜生活を経て2020年に早期退職する。在職中から株式投資を始め、FXで資産を4分の1に減らす大失敗を経験するも、その後インデックス投資を中心に資産を拡大。現在、サイドFIREの形で趣味的に会社員を続けている。

撮影店舗：

ジュンク堂書店 池袋本店

撮影：長谷川友美

編集：朝比奈直樹

ナレーター：棚橋真典

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年11月4日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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