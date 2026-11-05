【石破茂×寺島実郎】日米関係「従順なる同盟国」脱却への道筋／​アジアで孤立した日本は「トランプと共に去りぬ」？ ／“経済の時代”の政治家が抱える課題／有権者にも言うべきことを言わねば政治は機能しない

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国の進路を誤らせないために、総理は何ができるのか。その考えを、実際の政治にどう反映させるのか――。歴史と世界の構造変化を整理しながら、日米関係、政治改革などの重要テーマについて前総理・石破茂と（一財）日本総合研究所 会長・寺島実郎が語り尽くす。

【タイムテーブル】

00:00:00 本編開始

00:01:12 福田康夫元総理をしのんで

00:03:31 1920年代と現在の共通点

00:17:36 政治家・石破茂の“根幹”

00:25:48 「経済の時代」の政治家

00:35:50 石破政権が担った問題提起

00:49:30 日米関係「再設計」の必要性

01:06:57 本質的な政治改革への道筋

【出演者】

石破 茂（いしば・しげる）

前総理、自民党・衆議院議員

寺島 実郎（てらしま・じつろう）

（一財）日本総合研究所 会長

撮影：長谷川友美、昼間將太

編集：TBSスパークル

サムネイル内写真：TM Photo album / PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年10月27日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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