【エミン流！四季報の読み方】エミン・ユルマズ氏が四季報を使った優良株の選び方を解説！／「材料記事は絶対に読んだほうがいい！」／四季報はココを見ろ！

1/1 PAGES

▼第1部の動画はこちら▼

https://youtu.be/XWk0kjiOplA

『会社四季報』創刊90周年記念イベント「四季報カフェ」第3回（全2部）。

第2部では15年間『会社四季報』を全ページ読み続けてきたエミン・ユルマズ氏に、四季報を使って出遅れセクターや有望銘柄を見つける具体的な手順を解説していただきます。

※本動画は、2026年9月24日（木）に開催された「四季報カフェ第3回」の様子を一部編集してお届けしております。

▼「四季報カフェ」とは▼

『会社四季報』は2026年6月発売の「夏号」をもって創刊90周年を迎えました。この大きな節目を記念し、読者の皆様へ感謝を込めた特別イベント「四季報カフェ」を開催しています。1年を通じて、投資やビジネスに役立つ企画を随時開催していきます。

最新の「厳選注目株」は『会社四季報オンライン』から！

https://shikiho.toyokeizai.net/

「四季報カフェ」の今後の開催スケジュールは、四季報90周年特設サイトをご確認ください。

https://str.toyokeizai.net/-/shikiho90th/

【タイムテーブル】

00:00 動画開始

01:02 四季報でまず見るポイント

04:05 エミン流 四季報の読み方

【出演】

エミン・ユルマズ（エコノミスト／レディーバードキャピタル代表）

2006年野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務等を経験。24年にレディーバードキャピタルを設立し、代表を務める。著書に『エミン流「会社四季報」最強の読み方』（東洋経済新報社）、『高金利・高インフレ時代の到来！エブリシング・クラッシュと新秩序』（集英社）など多数。

佃 陸生（『会社四季報プロ500』編集部）

▼参考書籍▼

『エミン流『会社四季報』最強の読み方』

10万部超えのベストセラー！

株式投資のバイブル『会社四季報』を、15年間全ページ読み続けたエミン・ユルマズ氏流の「割安＋クオリティ」銘柄の探しかたを解説！

https://link.amazon/B0j7qsfe2

【技術スタッフ等】

撮影、編集：田中険人

サムネイル内写真撮影：尾形文繁

※動画内のデータは収録時点（2026年9月24日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

◆『会社四季報』公式SNS

X(旧Twitter)：@shikihojp

Instagram：shikiho_official

◆四季報オンライン

https://shikiho.toyokeizai.net