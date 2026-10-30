【エミン・ユルマズ氏が語る】どうなる？日本株の行方／オルカンだけでは勿体無い？／気になる金利の行方/AI相場は材料不足？／日米の為替動向／注目の業種・セクター

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『会社四季報』創刊90周年記念イベント「四季報カフェ」第3回（全2部）。

第1部ではゲストにエコノミストのエミン・ユルマズ氏をお迎えし、足元の株式市場の動向と今後の日本株が秘めるポテンシャルを解説いただきます。

※本動画は、2026年9月24日（木）に開催された「四季報カフェ第3回」の様子を一部編集してお届けしております。

▼「四季報カフェ」とは▼

『会社四季報』は2026年6月発売の「夏号」をもって創刊90周年を迎えました。この大きな節目を記念し、読者の皆様へ感謝を込めた特別イベント「四季報カフェ」を開催しています。1年を通じて、投資やビジネスに役立つ企画を随時開催していきます。

最新の「厳選注目株」は『会社四季報オンライン』から！

https://shikiho.toyokeizai.net/

「四季報カフェ」の今後の開催スケジュールは、四季報90周年特設サイトをご確認ください。

https://str.toyokeizai.net/-/shikiho9...

【タイムテーブル】

00:00 動画開始

01:04 今は「四季報が生きる」相場！？

03:46 オルカン インデックス投資だけではダメ？

06:49 日米の金利 為替をどう見る？

10:12 日経平均はどうなる？

【出演】

エミン・ユルマズ（エコノミスト／レディーバードキャピタル代表）

2006年野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務等を経験。24年にレディーバードキャピタルを設立し、代表を務める。著書に『エミン流「会社四季報」最強の読み方』（東洋経済新報社）、『高金利・高インフレ時代の到来！エブリシング・クラッシュと新秩序』（集英社）など多数。

佃 陸生（『会社四季報プロ500』編集部）

▼参考書籍▼

『エミン流『会社四季報』最強の読み方』

10万部超えのベストセラー！

株式投資のバイブル『会社四季報』を、15年間全ページ読み続けたエミン・ユルマズ氏流の「割安＋クオリティ」銘柄の探しかたを解説！

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【技術スタッフ等】

撮影、編集： 田中険人

サムネイル内写真：PIXTA

撮影：尾形文繁

※動画内のデータは収録時点（2026年9月24日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

◆『会社四季報』公式SNS

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Instagram：shikiho_official

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