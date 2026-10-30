【Sakana AI CEOに直撃】 元Google研究者が語るグローバルAIの現在地 ／世界のAI勢力図／ChatGPT登場から3年で激変／日本の勝ち筋は？／AI主権は？／日本の防衛とAI

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米中2強が覇権を争うAI開発競争に日本の勝ち筋はあるのか。元Google研究者で、評価額約4000億円のSakana AIを率いるデイビッド・ハーCEOが、開発現場から見た世界のAI勢力図を語る。「AI主権」とは何か、防衛分野でAIをどう生かすか、巨額のAI投資は回収できるのか、次の焦点「RSI」とは。東洋経済の倉沢美左編集委員が聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:34 Googleから創業への歩み

02:06 日本に独自AI企業が必要な理由

07:21 防衛×AI 競争環境は？

12:54 3年で激変したAI業界

15:02 オープンvsクローズド論争

17:36 GoogleのAIをどう見るか

19:46 巨額AI投資は回収できるか

22:03 Sakana AIの成長戦略

25:42 評価額4000億円と上場

29:09 AI開発競争 RSIが焦点に？

31:33 シュミットフーバー氏参画



【出演者】

デイビッド・ハー（David Ha）

Sakana AI 共同創業者兼CEO

倉沢 美左（くらさわ・みさ）

東洋経済 編集委員

撮影：長谷川友美、昼間將太

編集：田中険人、昼間將太、秋葉俊祐、長谷川友美

※動画内のデータは収録時点（2026年10月22日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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