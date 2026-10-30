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【Sakana AI CEOに直撃】 元Google研究者が語るグローバルAIの現在地 ／世界のAI勢力図／ChatGPT登場から3年で激変／日本の勝ち筋は？／AI主権は？／日本の防衛とAI

米中2強が覇権を争うAI開発競争に日本の勝ち筋はあるのか。元Google研究者で、評価額約4000億円のSakana AIを率いるデイビッド・ハーCEOが、開発現場から見た世界のAI勢力図を語る。「AI主権」とは何か、防衛分野でAIをどう生かすか、巨額のAI投資は回収できるのか、次の焦点「RSI」とは。東洋経済の倉沢美左編集委員が聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　本編開始
00:34　Googleから創業への歩み
02:06　日本に独自AI企業が必要な理由
07:21　防衛×AI 競争環境は？
12:54　3年で激変したAI業界
15:02　オープンvsクローズド論争
17:36　GoogleのAIをどう見るか
19:46　巨額AI投資は回収できるか
22:03　Sakana AIの成長戦略
25:42　評価額4000億円と上場
29:09　AI開発競争 RSIが焦点に？
31:33　シュミットフーバー氏参画
　

【出演者】
デイビッド・ハー（David Ha）
Sakana AI 共同創業者兼CEO

倉沢 美左（くらさわ・みさ）
東洋経済 編集委員

撮影：長谷川友美、昼間將太
編集：田中険人、昼間將太、秋葉俊祐、長谷川友美

※動画内のデータは収録時点（2026年10月22日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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