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【アンソロピック巨額上場】300ページ超の目論見書から見えた強みは？／「1番注目すべきは利益」営業利益は黒字転換／時価総額最大300兆円／日本のAI関連企業への影響は？／Anthropicの野望とは

AI（人工知能）開発のアメリカのアンソロピックは10月26日、IPO（株式上場）に向けた目論見書を米証券取引委員会（SEC）に提出。ダリオ・アモデイCEOら創業者たちは目論見書で、AIを賢く安全に使うメリットとリスクを挙げたうえで、利益を重視した判断をしないことがあるなどと説明した。
目論見書は300ページ超。米国株の動向に詳しいブルーモ証券の中村仁代表は目論見書を読んだ上で「いちばん注目すべきは利益」と語る。その理由は？

【タイムテーブル】
00:00　本編開始&本日のテーマ
00:39　アンソロピックは何がすごい？
03:16　Claudeが他よりも良い点は？
04:50　目論見書から見えた強みは？
06:55　いちばん注目すべき点は「利益」
12:45　AIがAIを開発するループ
14:06　日本でもアンソロピック株を買える？
15:25　日米の株式市場への影響
18:08　アンソロピックの決算資料にAI関連企業の業績のヒントが
19:55　日本のAI関連企業への影響は？
20:28　アンソロピックの野望

【出演者】
中村 仁（なかむら・じん）
ブルーモ証券 代表
東京大学法学部卒業、同大学院経済学研究科修了後、財務省入省。米スタンフォード大学でMBA取得後、マッキンゼーで主に金融機関向けのプロジェクトをリード。2022年にブルーモ証券創業

▼出演者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/9368

中山 一貴（なかやま・かずき）
東洋経済 動画担当デスク

撮影：長谷川友美、昼間將太
編集：昼間將太

＃アンソロピック

※動画内のデータは収録時点（2026年10月29日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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