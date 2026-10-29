【中間選挙後「何が起きても株は上がる」】AI関連で波乱続く「米国株相場」の今後／アンソロピック上場の影響度／グーグル最新決算を読み解く／「利上げ見送り」10月FOMCの意味／リスクは「トランプ暴走」

1/1 PAGES

11月3日に迫る米国中間選挙。下院は民主党が優勢、上院も民主党が過半数を取るとの予想が出ているが、こうした結果になる場合、今後の経済・株式市場への影響をどう見ればいいのか。アルファベットの最新決算、アンソロピック上場に向けた目論見書提出、FOMCの利上げ見送りなど、直近のトピックスも合わせてマネックス証券 チーフ・外国株コンサルタントの岡元兵八郎氏に聞いた。

★★★★★公開収録のお知らせ★★★★★

【締切迫る】抽選で20名様を無料ご招待！東洋経済オンラインYoutube 初の公開収録

「どこよりも早い大予測！2027年どうなる日本株」

マネックス証券チーフ・ストラテジストの広木隆氏をお呼びし、「2027年どうなる日本株」をテーマに公開収録を実施します。

2026年の相場の振り返りや2027年に待ち受ける重要トピックスについて、ご来場のお客様や視聴者様からのご質問も交えながら、広木さんに余すところなく解説していただきます。ご応募お待ちしております！

▼詳細・応募はこちら▼

https://t.tykz.net/4icwa9R

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:46 AI株の波乱続く「米国株相場」の現状

03:32 コアウィーブ・ショックの注目点

05:39 10％程度の調整は「当たり前に起きる」

07:13 グーグル最新決算をどう読み解く？

09:56 アンソロピック上場のインパクト

12:02 「利上げ見送り」10月FOMCの意味

14:22 中間選挙後は「何が起きても株は上昇」

17:12 民主党優勢でAI各社の事業環境に変化？

18:53 来年・中長期の米国株相場の見通し

22:28 米国株が「下落」に転じるシナリオは

【出演者】

岡元 兵八郎（おかもと・へいはちろう）

マネックス証券 チーフ外国株コンサルタント

マネックスユニバーシティ シニアフェロー

1963年宮崎県生まれ。1987年上智大学を卒業後、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券（現シティグループ証券）入社、東京、ニューヨーク本社勤務を含め２６年間同社にて一貫して機関投資家相手の外国株式の営業、外国株式関連商品業務に携わる。2000年より2013年まで日興ソロモンスミスバーニー証券（現シティグループ証券）にて外国エクイティ部マネージング・ディレクターとして機関投資家向けの外国株式セールス、セールストレーディング部門を統括、54か国の株式市場の執行業務を行う。2013年末より、SMBC日興証券株式会社で、個人投資家向けに米国株式投資情報の調査、発信を行う。2019年10月からはマネックス証券にて、個人投資家向けに米国株を中心とした外国株投資情報の提供、長期投資の啓蒙活動を行う。

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、秋葉俊祐

編集：秋葉俊祐

サムネイル内写真：Michael Nagle ©2026 Bloomberg Finance LP

※動画内のデータは収録時点（2026年10月29日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------