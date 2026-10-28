【こどもNISAの始め方】大人NISA・ジュニアNISAと何が違う？／児童手当の“最適な置き場”／親のNISAとどっちを優先？【ウエンツ瑛士のマネーファーム】

1/1 PAGES

ウエンツ瑛士が視聴者目線でマネーの「育て方」を学ぶ教育バラエティ「マネーファーム」。今回のテーマは、「子どもと一緒にお金も育てよう こどもNISA徹底活用」です。ゲストは、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY」代表の小林亮平さん。

0歳から17歳の子ども名義で非課税投資ができる新制度「こどもNISA」が2027年1月からスタートします。（口座開設受付は2026年10月からスタート）

年間投資枠や非課税保有限度額といった基本の仕組みから、大人NISA・ジュニアNISAとの違い、贈与税の考え方までを初心者向けに分かりやすく解説。さらに「児童手当をそのまま積み立てたら？」「上限600万円を最速で埋めたら30歳でいくらに？」など、パターン別のシミュレーションも紹介します。

金融教育にもつながる銘柄選びや口座開設時の注意点、「親のNISAとどちらを優先すべきか」という悩みにも迫ります。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:02 本編スタート

02:55 本日の種

05:28 本日のお品書き

05:51 こどもNISAとは？ジュニアNISAとの関係

08:21 大人のNISAとの違い

10:19 「年間投資枠」と「非課税保有限度額」

12:08 親からの入金に贈与税はかかる？

12:51 ジュニアNISAとの違い／保有している人はどうする？

15:44 目的別こどもNISA活用法 学資保険との違い

18:21 シミュレーション① 児童手当をそのまま積み立てたら

20:34 シミュレーション② 10歳から100万円を入れたら

23:23 シミュレーション③ 上限600万円を最速で埋めて30歳まで運用したら

27:23 何を買う？王道のオルカン・S&P500

29:01 金融教育にもなる「ナスダック100」

32:03 どこで口座を開設すべき？

33:40 こどもNISAの注意点

34:17 親のNISAとどっちを優先する？

37:04 ファーム長・ウエンツの教訓

【出演者】

小林亮平（こばやし・りょうへい）

BANK ACADEMY 代表

横浜国立大学卒業後、三菱UFJ銀行に入行

2019年に独立し、現在はYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY/バンクアカデミー」を運用

初心者にもわかりやすい新NISAや投資などの情報を発信

ウエンツ瑛士（うえんつ・えいじ）

俳優・タレント・シンガーソングライター

東京都出身。アメリカ人の父と日本人の母を持つハーフ。幼少時からモデルなどで活躍。10歳の時に劇団四季の『美女と野獣』に半年間出演。2000年までNHK『天才てれびくん』に5年間レギュラー出演。第47回『ザテレビジョンドラマアカデミー賞新人俳優賞』受賞。2007年公開の主演映画『ゲゲゲの鬼太郎』で第31回『日本アカデミー賞』新人俳優賞受賞。

家庭菜園検定3級、家庭菜園検定2級。

藤本万梨乃（ふじもと・まりの）

フリーアナウンサー。

福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年フジテレビ入社。めざましテレビ・さんまのお笑い向上委員会・Mr.サンデーなどに出演。

2025年12月31日をもってフジテレビを退社。趣味はダンス、旅行、読書。

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太、長谷川友美

編集：伊澤圭人、田中険人、秋葉俊祐

サムネイル画像：PIXTA

▼ 「最強クレカ」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=PxxNGpvTC08

▼「ポイ活裏ワザ」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=qw7I6yufZkE

▼「世代別・資産形成術」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Qy7jHlvPsMg

▼「新NISA資産形成術」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=7V_7RoYFyoY

▼「不動産」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=3xPpZBtzYLs

▼「マイル」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ZoVlGuKPY7U

▼「住宅ローン金利・基礎編」はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Gg4K-Gw9O0U&t=150s

▼「住宅ローン金利・実践編」はこちら

https://youtu.be/9z5pS-XXpFI

▼「高配当株」はこちら

https://youtu.be/KBN7Bjc7-ls?si=7jHgNqdSKwacNjoi

▼「株主優待」はこちら

https://youtu.be/hkiNNETDhyE?si=GVw8cpFK71aqWiTE

※動画内のデータは収録時点（2026年10月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------