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政治・経済・投資 #フランス 抗議デモの行方

棚ぼたの円高＆円金利低下…金利急騰のフランスを救済できないECBラガルド総裁〈電撃辞任〉は対ルペン政権の人事戦略?

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フランス大統領選への出馬も取り沙汰されるが否定している（写真：GettyImages）
  • 唐鎌 大輔 みずほ銀行　チーフマーケット・エコノミスト

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10月29日のECB（欧州中央銀行）政策理事会は、政策金利である預金ファシリティ金利を2.50％で据え置くことを決定した。エネルギー価格上昇がユーロ圏消費者物価指数（HICP）を押し上げる状況に危惧を示しつつ、フランスに端を発する域内金利の上昇が意図せぬ引き締め効果を生みかねないため、従前の2回（6月・9月）の利上げ効果も合わせ、様子見が優先された格好である。

会合直前に2027年2月をもってラガルドECB総裁が途中辞任することが報じられたことで、その理由や去就に焦点が当たっているものの、当人に任期満了の意思がないこと、フランス大統領選挙に出馬する意思もないことは以前から周知されていた方針ではある。

会合直前の辞任表明はマクロン大統領の意向？

今回の途中辞任に関しては、もはやレームダック化しているマクロン政権がECB人事に関与するために早期退任を促した結果だという観測が目立つ。確かに、ラガルド総裁は会見で途中辞任の理由について「言論の自由や表現の自由、そして金融政策以外の問題について関与する自由を持ちたいからだ」と述べているが、7年以上も在任して、残り半年程度でまっとうできる任期を投げ出す理由としては腑に落ちない。

27年の大統領選挙を念頭にRN（国民連合）ルペン氏の極右思想がECBの高官人事に影響が及ぶことを少しでも抑制したかった可能性はある。ラガルド総裁の政治的な性格の強さは就任当初から言われていたことだが、それが退任時にも顔を出したといったところだろうか。

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唐鎌 大輔 みずほ銀行　チーフマーケット・エコノミスト
からかま・だいすけDaisuke Karakama

2004年慶応義塾大学経済学部卒。JETRO、日本経済研究センター、欧州委員会経済金融総局（ベルギー）を経て2008年よりみずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）。著書に『弱い円の正体　仮面の黒字国・日本』（日経BP社、24年7月）、『「強い円」はどこへ行ったのか』（日経BP社、22年9月）、『アフター・メルケル 「最強」の次にあるもの』（日経BP社、21年12月）、『ECB 欧州中央銀行: 組織、戦略から銀行監督まで』（東洋経済新報社、2017年11月）、『欧州リスク: 日本化・円化・日銀化』（東洋経済新報社、14年7月）。河野龍太郎氏との共著に『世界経済の死角』（幻冬舎新書、2025年7月）。TV出演：テレビ東京『モーニングサテライト』など。note「唐鎌Labo」にて今、最も重要と考えるテーマを情報発信中。

※東洋経済オンラインのコラムはあくまでも筆者の見解であり、所属組織とは無関係です。

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