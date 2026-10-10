編集部厳選､注目の経済ニュース！【10月10日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

投資ファンドに逆風！相次ぐガバナンス文書で追い詰められる｢資本市場のキープレーヤー｣､成長投資重視へ政策転換

田島 靖久

投資ファンドに「逆風」が吹き始めました。震源地は、相次いで公表された「ガバナンス文書」。投資ファンドはなぜこれらの文書に警戒するのか。株主還元から成長投資への転換、株主提案権の見直しなど、大きく変わろうとしている企業統治の潮流を読み解きます。

〈5期連続で最高益〉荏原が半導体CMP装置で王者AMATに挑戦状､生成AIブームで放つ｢3つの武器｣

徳田 菜月

生成AIブームを追い風に、半導体関連で異次元の成長を遂げる荏原。その原動力は、自社の祖業であるポンプから半導体製造装置、特にCMP装置への大胆なシフトにありました。2030年度までに世界シェア1位奪還を宣言した同社に勝算はあるのでしょうか。

テレビ･新聞･ラジオ･雑誌の｢業界地図｣､2015年度と25年度の売上高や部数を比較､業界内の明暗が一目瞭然

高橋 玲央

新聞･テレビ･出版業界を取り巻く環境はこの10年で大きく変化しました。新聞社は部数減少と売り上げ減に苦しむ一方､テレビ局や出版大手は好調を維持。IT･金融との提携やネット配信の本格化など､メディア再編の行方はどうなるのでしょうか。

【大混乱】ニデック･岸田氏辞任でガバナンス構築はむしろ後退…｢永守チルドレン｣新社長は上場廃止を回避できるか

森 創一郎 徳田 菜月

会計不正で揺れるニデック。社長交代、巨額赤字、監査法人からの「意見不表明」と経営の混乱が続いています。永守チルドレンと目される新社長は信頼回復を成し遂げ、真の再生を実現できるのでしょうか。

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