編集部厳選､注目の経済ニュース！【10月17日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

【秘話】武田薬品の社運をかけた｢過眠症｣薬､研究者のリストラを乗り越え正真正銘の"日本発新薬"登場､有効性に専門医が驚愕

印南 志帆

「ほぼ不可能」から20年。武田薬品が200万件超の化合物から見つけた、ナルコレプシー治療薬「オーゼイフル」。研究者の退職や開発中止を乗り越えた、日本発新薬の舞台裏に迫ります。

〈ライバルは撤退や赤字〉競争激化のフードデリバリー業界､上陸10年で3年連続黒字を誇る｢ウーバーイーツ｣の新境地

倉沢 美左

日本でのサービス開始から10周年を迎えたウーバーイーツが、食事のデリバリーサービスから、さまざまなものをいつでもどこへでも配達するサービスへと変貌しています。

ジャパネット髙田旭人社長が明かす｢ツインバードに買収提案を行った理由｣｢買収断念後の新しい製販垂直統合戦略｣

山田 俊浩

長崎県を地盤とするユニークな通販大手として知られるジャパネットホールディングス。同社が6月に打ち出した、上場家電メーカー・ツインバードへの株式公開買い付け（TOB）提案が株式市場の注目を浴びました。

オリコン･小池会長が語るMBOの真意と成長戦略､AI活用と独自データの高付加価値化で営業利益20億円の壁突破へ

宇都宮 徹

オリコンがMBOを経て上場廃止に。AI時代の到来と伸び悩む業績を背景に、丸の内キャピタルとの提携で新たな成長戦略を描く狙いとは？ 今後の収益構造や独自データ活用、そして若手人材への期待など、変革の真意を探ります。

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