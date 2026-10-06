ビジネス #オールドメディアの岐路 前の記事 次の記事 テレビ･新聞･ラジオ･雑誌の｢業界地図｣､2015年度と25年度の売上高や部数を比較､業界内の明暗が一目瞭然 1分で読める 公開日時：2026/10/06 11:30 有料会員限定 ラジオ・テレビ・新聞・雑誌の業界地図（画像：編集部作成） 高橋 玲央 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES 新聞・放送・出版業界を取り巻く環境はこの10年で大きく変化した。2015年度比で見ると、新聞各社は売上減や部数減で苦戦が続く一方、出版大手や主要テレビ局は業績を伸ばす。SBIなどIT・金融との連携やネット配信の本格化などメディアの再編と変革が待っている。 この記事は有料会員限定です 残り 2文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #出版・書店 #ネット・IT #決算・業績 関連業界 #放送局 #ネットメディア #出版 関連企業 #小学館 #ＴＢＳラジオ #ニッポン放送 #エフエム東京 #ＫＡＤＯＫＡＷＡ #講談社 #日本経済新聞社 #産業経済新聞社 #電通 #文化放送 #Ｊ－ＷＡＶＥ #朝日放送グループホールディングス #ドワンゴ #大日本印刷 #集英社 #朝日新聞社 #中日新聞社 #北海道新聞社 #中国新聞社 #信濃毎日新聞 #西日本新聞社 #東映 #中部日本放送 #北海道放送 #テレビ大阪 #テレビ北海道 #関西テレビ放送 #東海テレビ放送 #テレビ西日本 #北海道文化放送 #ＳＢＩホールディングス #学研ホールディングス #毎日新聞グループホールディングス #日本テレビホールディングス #読売テレビ放送 #中京テレビ放送 #札幌テレビ放送 #テレビ朝日ホールディングス #東京ドーム #北海道テレビ放送 #ＴＢＳホールディングス #テレビ東京ホールディングス #サイバーエージェント 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます オールドメディアの岐路 2026/10/06 更新 29 記事 フォロー 前の記事 テレビ朝日は580億円の｢箱｣に賭ける､TBSは300億円の投資枠…キー局がIP競争で打った巨額の勝負手 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 紙の雑誌〝冬の時代〟に雑誌協会･野間理事長が見いだすポテンシャルとは…｢こちらから変化を促す｣ 【夏ドラマまとめ】視聴率が示す『VIVANT』圧勝､この先には不安も "視聴率TOP5"はTBSとテレビ朝日が独占する結果に 防災は成長産業へ！"国土強靱化20兆円事業"で波に乗る関連企業を業界地図から発掘 〈日本企業の難題〉AI導入を阻むレガシーとデータ分断の壁どう破る？アクセンチュアとSansanに託された｢日本型変革｣ 【最新｢業界地図｣発売！】AIがもたらす業界の地殻変動､自律型エージェントと国産AIの台頭とは？ 〈10月から酒税一本化〉王者アサヒ｢スーパードライ｣依存の裏側…サイバー被害で奪われた｢小売店の棚｣と一本足の功罪 高橋 玲央 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たかはし れおReo Takahashi 名古屋市出身、新聞社勤務を経て2018年10月に東洋経済新報社入社。航空・旅行業界を担当。過去に証券など金融業界のほか半導体、電子部品、重工業なども担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0