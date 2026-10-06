テレビ･新聞･ラジオ･雑誌の｢業界地図｣､2015年度と25年度の売上高や部数を比較､業界内の明暗が一目瞭然

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新聞・放送・出版業界を取り巻く環境はこの10年で大きく変化した。2015年度比で見ると、新聞各社は売上減や部数減で苦戦が続く一方、出版大手や主要テレビ局は業績を伸ばす。SBIなどIT・金融との連携やネット配信の本格化などメディアの再編と変革が待っている。