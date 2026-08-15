『オリジン』と『SEED』､2作品で盛り上がった｢ガンダム20周年｣を振り返る 安彦良和氏インタビュー④

キャリア初期に所属した虫プロ「アニメラマ」、手塚治虫氏への思いが語られた（撮影：梅谷秀司）

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――アニメビジネス的な面で見ると、『ガンダムエース』の創刊は、IP（知的財産）ビジネスの先駆けであり、過去のヒット作品を活用したビジネスの成功例だったのではないかと思います。

いろいろ（IPビジネスの）前例はあると思いますけどね。そのパターンを踏んでるんじゃないかと思います。

――『ガンダムエース』創刊後、ガンダムが再び大きな影響力を持つようになったと思えますが、その実感は？

もう1つあるんですよ。ちょうど同じ頃に続編でいちばん成功した『機動戦士ガンダムSEED』があったんだよね。こないだ映画（※2024年公開の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』）もヒットしたけど。