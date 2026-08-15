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ビジネス #安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ

『オリジン』と『SEED』､2作品で盛り上がった｢ガンダム20周年｣を振り返る 安彦良和氏インタビュー④

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キャリア初期に所属した虫プロ「アニメラマ」、手塚治虫氏への思いが語られた（撮影：梅谷秀司）

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漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。

2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。

生涯現役のクリエイターは、自身の仕事、漫画、アニメをどう見ているのか。東洋経済「21世紀の証言」登場時のインタビューをフルバージョンとして公開する。全8回の4回目では、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』と『機動戦士ガンダムSEED』が同時期にヒットしたガンダム20周年、キャリア初期に所属した虫プロ「アニメラマ」、手塚治虫氏への思いなどが語られる。
1回目：『オリジン』誕生前夜、いつまでも｢ガンダムの安彦｣と言われるのはごめんだと思っていた
2回目：｢単純な勧善懲悪じゃないからいい｣、富野由悠季のガンダムが薄っぺらな話のわけがない
3回目：クリエイターもファンの声に影響される 敵役が続編では味方になる訳､｢Ζガンダム｣への思い
5回目：アニメが興行的にこけると､スタッフは"しけた人間"という扱いになってしまう

――アニメビジネス的な面で見ると、『ガンダムエース』の創刊は、IP（知的財産）ビジネスの先駆けであり、過去のヒット作品を活用したビジネスの成功例だったのではないかと思います。

いろいろ（IPビジネスの）前例はあると思いますけどね。そのパターンを踏んでるんじゃないかと思います。

――『ガンダムエース』創刊後、ガンダムが再び大きな影響力を持つようになったと思えますが、その実感は？

もう1つあるんですよ。ちょうど同じ頃に続編でいちばん成功した『機動戦士ガンダムSEED』があったんだよね。こないだ映画（※2024年公開の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』）もヒットしたけど。

安彦良和（やすひこ・よしかず）／漫画家、アニメ監督。1947年北海道生まれ。70年からアニメーターとして活躍。『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当。『ナムジ』『虹色のトロツキー』など漫画作品も多数 。直近では、2025年9月に『半田銀山昔語り』、26年5月に『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版（撮影：梅谷秀司）

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安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ
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山本 舞衣 『週刊東洋経済』編集者
やまもと まいMai Yamamoto

2008年早稲田大学商学部卒業、東洋経済新報社入社。データ編集、書籍編集、書店営業・プロモーション、育休を経て、2020年4月『週刊東洋経済』編集部に。「経済学者が読み解く現代社会のリアル」や書評の編集などを担当。

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