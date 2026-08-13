創薬ベンチャーのサンバイオが狙う世界初｢脳再生薬｣発売の先…カギを握るアメリカ事業で進捗あり

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世界初の「脳再生」薬の医療現場登場が迫っている。創薬ベンチャー、サンバイオが開発した脳疾患細胞治療薬「アクーゴ」が5月、国内の外傷性脳損傷（TBI）向けで待望の薬価収載を経て、正式に発売された。病院の審査等を経て8月以降にいよいよ出荷となる。

2024年の承認に続く世界初の快挙であり、創業から25年をかけてこれまであり得ないとされてきた「脳再生」医療に挑んだサンバイオの歴史的偉業といえる。一方で同社の株価は急落後、低迷を続ける。世界初の「脳再生」薬はサンバイオにどんな変化をもたらすのだろうか。

5月13日、中央社会保険医療協議会（中医協）で「アクーゴ」の高薬価（7271万円）での収載が了承された。日本で創製された細胞・遺伝子薬などの再生医療等製品では最高の価格だ。株価上昇が期待されたが、翌日からサンバイオの株価は6月26日の底値まで下落を続け、5月13日高値からほぼ3分の2を失った。今も戻りは鈍い。

株価下落の大きな要因は、5月13日に会社が示した「アクーゴ」国内TBIの市場予測にある。10年後（2036年度）のピーク時でも売上高28億円、患者数39人という「超低飛行」予想だ。

後述するようにアメリカのTBI、国内の脳梗塞市場を開拓する同社の成長戦略を考えれば、研究開発費は来期以降も拡大が濃厚だ。となれば大幅赤字がまだ続く。“偉業”でも儲からないのであれば、「やれやれ」といった投資家の失望売りは仕方ないのかもしれない。

「超低飛行」予測は本当か？

「アクーゴ」が使われる慢性期TBIの国内患者数は推定で約6万人。サンバイオの束原直樹常務執行役員は今年3月下旬の26年1月期決算説明会で、「後遺症の残る約1万2000人の患者のうち、約3分の1が治療対象になりうる」と発言した。これだとざっくり4000人が潜在市場規模となる。