有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/15・22日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

創薬ベンチャーのサンバイオが狙う世界初｢脳再生薬｣発売の先…カギを握るアメリカ事業で進捗あり

11分で読める 有料会員限定
「アクーゴ」を製造するミナリスアドバンストセラピーズ社の神奈川・横浜の施設の内部（写真：ミナリス社提供）

INDEX

世界初の「脳再生」薬の医療現場登場が迫っている。創薬ベンチャー、サンバイオが開発した脳疾患細胞治療薬「アクーゴ」が5月、国内の外傷性脳損傷（TBI）向けで待望の薬価収載を経て、正式に発売された。病院の審査等を経て8月以降にいよいよ出荷となる。
2024年の承認に続く世界初の快挙であり、創業から25年をかけてこれまであり得ないとされてきた「脳再生」医療に挑んだサンバイオの歴史的偉業といえる。一方で同社の株価は急落後、低迷を続ける。世界初の「脳再生」薬はサンバイオにどんな変化をもたらすのだろうか。
※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています

5月13日、中央社会保険医療協議会（中医協）で「アクーゴ」の高薬価（7271万円）での収載が了承された。日本で創製された細胞・遺伝子薬などの再生医療等製品では最高の価格だ。株価上昇が期待されたが、翌日からサンバイオの株価は6月26日の底値まで下落を続け、5月13日高値からほぼ3分の2を失った。今も戻りは鈍い。

画像を拡大
このチャートは「会社四季報オンライン」の有料会員が使えるチャートで描画しています

株価下落の大きな要因は、5月13日に会社が示した「アクーゴ」国内TBIの市場予測にある。10年後（2036年度）のピーク時でも売上高28億円、患者数39人という「超低飛行」予想だ。

後述するようにアメリカのTBI、国内の脳梗塞市場を開拓する同社の成長戦略を考えれば、研究開発費は来期以降も拡大が濃厚だ。となれば大幅赤字がまだ続く。“偉業”でも儲からないのであれば、「やれやれ」といった投資家の失望売りは仕方ないのかもしれない。

「超低飛行」予測は本当か？

「アクーゴ」が使われる慢性期TBIの国内患者数は推定で約6万人。サンバイオの束原直樹常務執行役員は今年3月下旬の26年1月期決算説明会で、「後遺症の残る約1万2000人の患者のうち、約3分の1が治療対象になりうる」と発言した。これだとざっくり4000人が潜在市場規模となる。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

大西 富士男 東洋経済 記者
おおにし ふじおFujio Onishi

医薬品業界を担当。自動車メーカーを経て、1990年東洋経済新報社入社｡『会社四季報』『週刊東洋経済』編集部、ゼネコン、自動車、保険、繊維、商社、石油エネルギーなどの業界担当を歴任。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

ニュース最前線 連載 127記事
注目キーワード
#政策 #グルメ #葬儀