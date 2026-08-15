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ビジネス #安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ

アニメが興行的にこけると､スタッフは"しけた人間"という扱いになってしまう 安彦良和氏インタビュー⑤

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5回目では、「興行としてのアニメ」に対する思いなどが語られる（撮影：梅谷秀司）

INDEX

漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。
2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。
生涯現役のクリエイターは、自身の仕事、漫画、アニメをどう見ているのか。東洋経済「21世紀の証言」登場時のインタビューをフルバージョンとして公開する。全8回の5回目では、『機動戦士ガンダム』ヒット後周りからかけられる期待の重さにどう向き合ったのか、『巨神ゴーグ』『ヴイナス戦記』での苦い経験、興行としてのアニメに対する思いなどが語られる。
1回目：『オリジン』誕生前夜､いつまでも｢ガンダムの安彦｣と言われるのはごめんだと思っていた
2回目：｢単純な勧善懲悪じゃないからいい｣、富野由悠季のガンダムが薄っぺらな話のわけがない
3回目：クリエイターもファンの声に影響される 敵役が続編では味方になる訳､｢Ζガンダム｣への思い
4回目：『オリジン』と『SEED』､2作品で盛り上がった｢ガンダム20周年｣を振り返る

――4回目では、キャリア初期に所属された虫プロについて伺いました。手塚治虫さんは漫画にもアニメにも精力的に取り組んだクリエイターです。安彦さんも『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の漫画を描いた後、ご自身が監督してアニメ化していますね。

いや、何て言うんだろう。元々の存在とか器自体が違いすぎるんで、あんまり一緒にはできないんですけどね。

安彦良和（やすひこ・よしかず）／漫画家、アニメ監督。1947年北海道生まれ。70年からアニメーターとして活躍。『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当。『ナムジ』『虹色のトロツキー』など漫画作品も多数 。直近では、2025年9月に『半田銀山昔語り』、26年5月に『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版（撮影：梅谷秀司）

――先ほど（4回目）、手塚治虫さんの内面、とくに自信についての話がありましたが、安彦さんは自信が出てきたのはいつですか？

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安彦良和が語る ガンダム、漫画、アニメ
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山本 舞衣 『週刊東洋経済』編集者
やまもと まいMai Yamamoto

2008年早稲田大学商学部卒業、東洋経済新報社入社。データ編集、書籍編集、書店営業・プロモーション、育休を経て、2020年4月『週刊東洋経済』編集部に。「経済学者が読み解く現代社会のリアル」や書評の編集などを担当。

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