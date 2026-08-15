アニメが興行的にこけると､スタッフは"しけた人間"という扱いになってしまう 安彦良和氏インタビュー⑤

5回目では、「興行としてのアニメ」に対する思いなどが語られる（撮影：梅谷秀司）

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漫画家、アニメ監督として多くの作品を生み出してきた安彦良和氏（78）。1979年テレビ放送開始の『機動戦士ガンダム』ではアニメーションディレクター、キャラクターデザインを担当、80年代にはテレビアニメ『巨神ゴーグ』やアニメ映画『ヴイナス戦記』の監督を務め、漫画家としては『ナムジ』『虹色のトロツキー』をはじめ多くの作品を発表している。

2026年5月には、新作漫画『銀色の路－半田銀山異聞－』（上下巻）を出版。幕末〜明治の実業家・五代友厚を主人公に福島の半田銀山復興を描いた。この作品は、福島県桑折町の町制施行70周年を記念して描き下ろした『半田銀山昔語り』（25年9月出版）と対になる。創作への意欲は、78歳の今も衰えない。

――4回目では、キャリア初期に所属された虫プロについて伺いました。手塚治虫さんは漫画にもアニメにも精力的に取り組んだクリエイターです。安彦さんも『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の漫画を描いた後、ご自身が監督してアニメ化していますね。

いや、何て言うんだろう。元々の存在とか器自体が違いすぎるんで、あんまり一緒にはできないんですけどね。

――先ほど（4回目）、手塚治虫さんの内面、とくに自信についての話がありましたが、安彦さんは自信が出てきたのはいつですか？