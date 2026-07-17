ネットで試行錯誤する｢ハルメク｣､だからこそ浮き彫りになってきた｢雑誌×コミュニティ｣というリアルがもたらす価値

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ハルメクの独自性は雑誌だけではない。グループの経営理念は「50代からの女性がよりよく生きることを応援します」というもの。山岡たちが「ハルメクワールド」と呼ぶ、シニア女性を取り巻く生活環境の全てをより良いものにしていく、関係人口全体のコミュニティとして設計していることが、ハルメクの強みだ。

雑誌だけでは、人生は変わらない

「コンテンツだけで到達できる問題解決は部分的だと思うんです」と山岡は言う。

髪がぺたんこになる、白髪が悩ましい。それに対して雑誌ができるのは、ドライヤーのかけ方や食生活の情報を届けるところまでで、あとはご自分でどうぞ、になってしまう。

だがハルメクには通販部門があり、扱う商品の約8割を自社で開発している。「グレイヘアが素敵に見えるヘアカラーを作ってほしい、年齢を重ねた髪の悩みに応えるシャンプーを作ってほしいと、通販側に伝えることで開発を促せます。美容師さんが読者に直接アドバイスする相談会やイベントも開催しています。情報と商品と体験、いろいろな形で『よりよく生きる』を実現させられるようにしているんです」

有料の定期購読誌と通販が連動するビジネスモデルは、直感的に「通販生活」を連想させる。しかし、「通販生活」が通販を主軸とした商品カタログであるのに対し、ハルメクは、あくまでもコンテンツを軸とした雑誌である。誌面で紹介するさまざまな情報を核に、"シニア生活を豊かにする”さまざまな要素を組み合わせて事業全体の骨格が形作られている。

雑誌と通販サービスに主軸を置きながらも、”どうすれば幸せに暮らせるか”という知恵を分かち合う共同体だ。読者はまず雑誌やウェブでコンテンツに触れ、世界観を信頼し、通販で買い、イベントに出かける。事業が連なって、ひとりの読者の暮らしを立体的に支えている。

シニアが求めるのはリアル媒体、リアルイベント