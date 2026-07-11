豊田工大､東京都市大､流通科学大…実学志向の強さが魅力｢企業系大学｣のブランド力と将来性

東京都市大学は東急グループの一角を担っている（撮影：今 祥雄）

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1990年代初頭、企業系大学といえば豊田工業大学とともに神戸市の流通科学大学の名が真っ先に挙がった。

流通科学大は当時、関西の最難関私立大学である関関同立（関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学）に匹敵する大学として知られ、実学系大学の象徴的存在であった。

しかし、設立母体であるダイエーの経営不振とともに、大学の入試難度が大きく低迷していく。企業ブランドと大学ブランドが強く結び付いているがゆえに、一方の動向がそのままもう一方に波及するという構造が、ここではっきりと表れた。

もっとも流通科学大は近年、志願者が回復傾向だ。入学後、4年かけて行われる独自の教育プログラム（夢の種プロジェクト）など改革の進展に加え、もともと就職に強いという特性もあり、塾関係者からは再評価の動きが見られる。

現在の関西私大では大和大学の人気の勢いが際立っているが、一部の塾関係者からは「次の大和大になる可能性を秘めた注目度が高い大学の1つ」として流通科学大の名前も挙がった。

この一連の流れが示しているのは、企業系大学が「企業ブランドの恩恵を受けられる」というメリットと、「企業の状況に左右される」というデメリットを同時に抱えているという点である。