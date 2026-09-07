政治・経済・投資 ドイツ極右政党AfD（ドイツのための選択肢）､ザクセン･アンハルト州議会選挙で第1党に…CDUの得票率は大幅に減少 2分で読める 公開日時：2026/09/07 07:10 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES ドイツ東部ザクセン･アンハルト州の州議会選挙が6日に投開票され､極右政党｢ドイツのための選択肢（AfD）｣が､州議会選として過去最高の得票率を記録した。既成政治に対する国民の不満が強まる中で躍進し､メルツ首相にとって大きな打撃となった。 この記事は有料会員限定です 残り 734文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #ドイツ #選挙 #国内政治 関連業界 #放送局 #ネットメディア #新聞社 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢愛国政策で自信を回復する｣――ドイツ右派ポピュリズムAfDが〈9月州政権奪取〉に向けて打ち出した文化闘争の全貌 9月､戦後ドイツの転機が訪れる…〈右派ポピュリズムAfD〉ついに州政権奪取か､もはや阻止しきれない既成政党 5分の話すら聞かせられない｢ショート動画政治｣で国は守れるか？ 石破前首相が問う高市政権の危うさと日本の安全保障 キーワードは｢協商｣と｢新型軍国主義｣､中東からロシア･ウクライナ､日本…佐藤優が分析する今後の世界情勢 ｢どこまで乗っても60円｣ブリスベンの鉄道事情 円安＆物価高で｢水1本500円｣だが交通は格安 欧州を〈食品インフレ〉が襲う…燃料･肥料高騰に酷暑が追い打ち､難渋する金融財政政策でユーロ高や政局への影響も ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0