ドイツ極右政党AfD（ドイツのための選択肢）､ザクセン･アンハルト州議会選挙で第1党に…CDUの得票率は大幅に減少

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ドイツ東部ザクセン･アンハルト州の州議会選挙が6日に投開票され､極右政党｢ドイツのための選択肢（AfD）｣が､州議会選として過去最高の得票率を記録した。既成政治に対する国民の不満が強まる中で躍進し､メルツ首相にとって大きな打撃となった。