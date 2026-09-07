政治・経済・投資 ｢われわれには新たなアイデアがある｣…米特使が開戦後初めて首都キーウ入り…ロシアとの戦争終結に向けて協議 5分で読める 公開日時：2026/09/07 07:15 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米国のスティーブ･ウィトコフ､ジャレッド･クシュナー両特使が､ウクライナ戦争開始後で初めて､首都キーウを訪れた。ロシアがウクライナに全面侵攻してから4年半が経過した。和平に向けた米政府の取り組みが戦争終結につながるかについては､懐疑的な見方も根強い。 この記事は有料会員限定です 残り 1974文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #ウクライナ #ロシア #外交・国際政治 関連業界 #石油・資源（世界） #防衛 #エネルギー地政学 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 暗号資産に熱心なロシアの裏で｢深刻な外貨不足｣…中銀は金も売却､ドル建てステーブルコイン利用にも黄信号が灯る 【特報】｢ロシアは勝てない｣…CIA長官がモスクワ電撃訪問でプーチンに突きつけた〈侵攻停止〉と〈和平交渉開始〉 〈米トランプ政権が制裁〉ICCの赤根所長が1年前に語っていた｢もし私が制裁対象になれば…｣その甚大な影響 ホルムズ海峡の次は｢黒海｣の穀物輸送ルートが危ない ロシアとウクライナの応酬が過熱…ある航海士が語る攻撃の恐怖 改善の兆しを見せる日本とロシアとの関係､ドイツの対ロ政策の追随はせずにバランスある外交を ロシアは燃料危機に続き｢軍隊と食料の危機｣に発展か…ウクライナ情勢は年末までに大きなヤマ場迎える ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0