｢われわれには新たなアイデアがある｣…米特使が開戦後初めて首都キーウ入り…ロシアとの戦争終結に向けて協議

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米国のスティーブ･ウィトコフ､ジャレッド･クシュナー両特使が､ウクライナ戦争開始後で初めて､首都キーウを訪れた。ロシアがウクライナに全面侵攻してから4年半が経過した。和平に向けた米政府の取り組みが戦争終結につながるかについては､懐疑的な見方も根強い。