プーチン大統領､3日間のキーウ攻撃停止を命じる…アメリカのウィトコフ､クシュナー両特使ウクライナ訪問に合わせて

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INDEX 両特使は5日にモスクワ入り

ウクライナもモスクワへの攻撃を控える用意

ロシアのプーチン大統領は5日､モスクワを訪問した米国のウィトコフ､クシュナー両特使との会談を開始した。双方が解決を目指す戦争の状況について､プーチン氏は｢簡単なものではない｣と述べた。