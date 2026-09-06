有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/12号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

プーチン大統領､3日間のキーウ攻撃停止を命じる…アメリカのウィトコフ､クシュナー両特使ウクライナ訪問に合わせて

3分で読める 有料会員限定
（写真：ブルームバーグ）

INDEX

ロシアのプーチン大統領は5日､モスクワを訪問した米国のウィトコフ､クシュナー両特使との会談を開始した。双方が解決を目指す戦争の状況について､プーチン氏は｢簡単なものではない｣と述べた。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

ブルームバーグ

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

乱気流相場で「勝ち抜く株」 特集 10記事
注目キーワード
#ファミリーマート #街・住まい #自転車