政治・経済・投資 プーチン大統領､3日間のキーウ攻撃停止を命じる…アメリカのウィトコフ､クシュナー両特使ウクライナ訪問に合わせて 3分で読める 公開日時：2026/09/06 10:40 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES INDEX 両特使は5日にモスクワ入り ウクライナもモスクワへの攻撃を控える用意 ロシアのプーチン大統領は5日､モスクワを訪問した米国のウィトコフ､クシュナー両特使との会談を開始した。双方が解決を目指す戦争の状況について､プーチン氏は｢簡単なものではない｣と述べた。 この記事は有料会員限定です 残り 1404文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #ウクライナ #ロシア #外交・国際政治 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 日本が防衛用ドローンでいきなり｢先進国｣になる可能性､米ドローンベンチャーのトップが語った日本市場の潜在力 ｢イランの次はわれわれだ｣ロシアでプーチン批判が表面化／対トランプ協調路線に保守派から異論相次ぐ 護衛艦｢いずも｣空撮疑惑が突きつけた防衛空白から2年､日本をドローン音痴にさせる｢実装阻む壁｣の正体 ロシアは燃料危機に続き｢軍隊と食料の危機｣に発展か…ウクライナ情勢は年末までに大きなヤマ場迎える イラン戦争でますます重要性が高まった日本の｢防衛＆建設15銘柄｣。ドローン､防空システム､地下型データセンター… 戦争そのものが急に増えたわけではないのに…ここ数年｢戦争が増えた｣と感じる日本人の"錯覚" ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0