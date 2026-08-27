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｢顧客の予測によると､当社の成長率は来年2倍になる｣…エヌビディアが強気の売上高見通しを明らかに

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（写真：ブルームバーグ）

AIブームの中核を担う半導体メーカー､米エヌビディアは26日､2028年度の売上高について強気の見通しを示した。AI支出の急増が勢いを失いつつあるとの懸念は和らいだ。

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