政治・経済・投資 ｢顧客の予測によると､当社の成長率は来年2倍になる｣…エヌビディアが強気の売上高見通しを明らかに 3分で読める 公開日時：2026/08/27 08:00 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES AIブームの中核を担う半導体メーカー､米エヌビディアは26日､2028年度の売上高について強気の見通しを示した。AI支出の急増が勢いを失いつつあるとの懸念は和らいだ。 この記事は有料会員限定です 残り 1150文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #決算・業績 #生成AI #ネット・IT 関連業界 #半導体 #AI #データセンター 関連企業 #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています AI秩序を決する米中競争が始まる！日本は｢アメリカのクローズド型｣を選ぶか､それとも｢中国のオープン型｣を選ぶか 〈1年で需給一変の深層〉"GPU余剰で赤字転落"から一転･･･｢さくらインターネット急回復｣が映す国産クラウドの現在地 〈センサー王者ソニー〉の技術者を〝年収2000万円〟で狙う中国企業の正体…TSMCがソニーとの合弁で打つ2つの布石 異例の任期5年を終えた経産省局長が振り返るラピダス｢諦めるな､腹をくくって量産をやれ｣と激励されたオランダでの一幕 ｢エヌビディアは墓穴を掘っている｣…中国AI｢ディープシーク｣創業者による流出した本音発言の内容に波紋が広がる 孫さん､半導体のことご存じですか…？日本のソブリンAIを担ってほしいのに…｢RISC‐V｣に脅かされるアームの焦燥 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0