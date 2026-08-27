有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/29・9月5日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

｢純受注は過去4年間で最も力強い水準｣…セールスフォースが力強い売上高見通し示す､株価は時間外で7%上昇

3分で読める 有料会員限定
（写真：ブルームバーグ）

顧客管理ソフト大手の米セールスフォースの株価が時間外取引で急伸した。売上高が力強く拡大する見通しを示すとともに､アンソロピックとの提携拡大を発表し､AI時代でもソフトウエア企業として競争力を維持できるとの安心感が市場で広がった。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

ブルームバーグ

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

AI・半導体 需要爆発 特集 11記事
注目キーワード
#出版・書店 #経営 #ローカル線・公共交通