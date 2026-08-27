政治・経済・投資 ｢純受注は過去4年間で最も力強い水準｣…セールスフォースが力強い売上高見通し示す､株価は時間外で7%上昇 3分で読める 公開日時：2026/08/27 08:00 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 顧客管理ソフト大手の米セールスフォースの株価が時間外取引で急伸した。売上高が力強く拡大する見通しを示すとともに､アンソロピックとの提携拡大を発表し､AI時代でもソフトウエア企業として競争力を維持できるとの安心感が市場で広がった。 この記事は有料会員限定です 残り 939文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #決算・業績 #生成AI #SaaS（サース） 関連企業 #セールスフォース 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ママ今日も帰ってこないな…｢亡きママに瓜二つな女性｣と出会った保育園児の反応 漫画｢太陽の王国っ！｣（第1話） 塩野義製薬｢実質的な定年廃止｣へ…《実質的》の但し書きに漂う大企業の"シビアな本音" 残る人､切られる人の違いは？ 《50歳からの20年で3000万円》を実現するには…｢氷河期世代｣が老後の資産形成のためにまず試すべき4つのこと 言うことを聞かず外部サーバーに侵入したAI､テスト中に相次いだ｢自律性と欺瞞｣が突きつけた安全対策の限界 ｢顧客の予測によると､当社の成長率は来年2倍になる｣…エヌビディアが強気の売上高見通しを明らかに ｢ちょっと一服してくる｣彼にモヤモヤ…タバコ嫌い37歳女性がそれでも喫煙男性を選んだワケ 結婚に"許容"は必要か ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0