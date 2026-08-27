｢純受注は過去4年間で最も力強い水準｣…セールスフォースが力強い売上高見通し示す､株価は時間外で7%上昇

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顧客管理ソフト大手の米セールスフォースの株価が時間外取引で急伸した。売上高が力強く拡大する見通しを示すとともに､アンソロピックとの提携拡大を発表し､AI時代でもソフトウエア企業として競争力を維持できるとの安心感が市場で広がった。