政治・経済・投資 アンソロピックが英AIクラウド企業エヌスケールと7兆円超の契約…IPOを前にAI処理能力を確保 2分で読める 公開日時：2026/08/27 07:50 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES アンソロピックは､英AIクラウド企業エヌスケールが米ウェストバージニア州で開発するデータセンターのコンピューティング能力を利用するため､450億ドル（約7兆2000億円）を支払うことで合意した。新規株式公開（IPO）を前に､事業拡大に必要な処理能力を確保する取り組みの一環となる。 この記事は有料会員限定です 残り 722文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #IPO #ネット・IT #生成AI 関連業界 #AI #クラウド #データセンター 関連企業 #マイクロソフト #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ママ今日も帰ってこないな…｢亡きママに瓜二つな女性｣と出会った保育園児の反応 漫画｢太陽の王国っ！｣（第1話） 塩野義製薬｢実質的な定年廃止｣へ…《実質的》の但し書きに漂う大企業の"シビアな本音" 残る人､切られる人の違いは？ 《50歳からの20年で3000万円》を実現するには…｢氷河期世代｣が老後の資産形成のためにまず試すべき4つのこと 言うことを聞かず外部サーバーに侵入したAI､テスト中に相次いだ｢自律性と欺瞞｣が突きつけた安全対策の限界 ｢純受注は過去4年間で最も力強い水準｣…セールスフォースが力強い売上高見通し示す､株価は時間外で7%上昇 ｢顧客の予測によると､当社の成長率は来年2倍になる｣…エヌビディアが強気の売上高見通しを明らかに ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0