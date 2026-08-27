アンソロピックが英AIクラウド企業エヌスケールと7兆円超の契約…IPOを前にAI処理能力を確保

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アンソロピックは､英AIクラウド企業エヌスケールが米ウェストバージニア州で開発するデータセンターのコンピューティング能力を利用するため､450億ドル（約7兆2000億円）を支払うことで合意した。新規株式公開（IPO）を前に､事業拡大に必要な処理能力を確保する取り組みの一環となる。