人民元を国際通貨にしたい中国の野望…デジタル人民元を使った多国間決済システムなどインフラ整備を加速する実態

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中国が人民元の国際化に本腰を入れ始めた。2026年3月に採択した15次五カ年計画は、人民元国際化を「推進する」と言い切り、14次五カ年計画での「着実かつ慎重に促進する」との言い方から直截（ちょくせつ）的な言い方に変化した。これを受けて中国が最近打ち出している一連の措置は、人民元の金融インフラの総合的な整備を強化するものだ。

通貨体制の多極化を見据え、人民元のインフラ整備

中央銀行である中国人民銀行の潘功勝総裁は、7月7日に香港で講演を行った際に次のように言及した。「国際通貨システムが多極化の方向へ加速して変化する中、人民元に対する国際的な需要は、貿易決済から投資、資金調達、価格表示、準備資産など、より広範な分野へと拡大している」。

現在でも、米ドルが国際通貨において中心的存在であり続けており、米ドルの国際金融インフラが整備されていることもそれを支えている。中国としては、国際通貨体制が多極化に向かい、人民元の需要が多方面に広がっているとの認識の下、人民元にかかるグローバルな金融インフラの総合的な整備を進めることが必要との考えに至ったものと思われる。